Deutsche Umwelthilfe erwirkt erstes Autobahn-Diesel-Fahrverbot auf der A40 im Ruhrgebiet sowie Diesel-Fahrverbote für Essen und Gelsenkirchen

Berlin (ots) - Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gibt Klagen für"Saubere Luft" der Deutschen Umwelthilfe statt - Bisher stärkstesUrteil für den Gesundheitsschutz - DUH erwirkt elftes und zwölftesUrteil in Folge zu Diesel-Fahrverboten in Deutschland -Luftreinhaltepläne der beiden Ruhrgebietsstädte müssen bis zum 1.Juli 2019 um eine 18 Stadtteile umfassende Diesel-Fahrverbotszone fürEssen und streckenbezogene Diesel-Fahrverbote für Gelsenkirchenerweitert werden - Zum ersten Mal soll in Essen mit der Sperrung derA40 für Dieselfahrzeuge bis einschließlich Euro 5/V auch eineAutobahn in die Fahrverbotszone einbezogen werden - HeutigeKabinettsentscheidung zur Heraufsetzung von NO2- und NOx-Grenzwerten:Diesel-Fahrverbote kommen trotz Änderung des BImSchG auch für Städteunter 50 µg NO2/m3 ¬- Bundesland Nordrhein-Westfalen mit den meistenKlagen für Diesel-FahrverboteDas Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat heute über die Klagen derDeutschen Umwelthilfe (DUH) für "Saubere Luft" in den Städten Essenund Gelsenkirchen entschieden (Essen: 8K 5068/15, Gelsenkirchen: 8K5254/15) und beiden Klagen in vollem Umfang stattgegeben: DerLuftgrenzwert für das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2), derseit dem Jahr 2010 verbindlich gilt, ist schnellstmöglicheinzuhalten, spätestens im Jahr 2019. Dabei geht es um eineGrenzwerteinhaltung jeweils im gesamten Stadtgebiet. Dieinternationale Umweltrechtsorganisation ClientEarth unterstütztKlagen für "Saubere Luft" der DUH.Für die Stadt Essen hat das Gericht (höchster NO2-Belastungswertin Essen:49 µg/m3) entschieden, dass die Landesregierung einDiesel-Fahrverbot für 18 Stadtteile inkl. der Stadtmitte als "BlaueUmweltzone" in den Luftreinhalteplan aufzunehmen hat. Dieses gilt abdem 1. Juli 2019 für alle Diesel unterhalb der Abgasnorm Euro 5 undBenziner unterhalb der Norm Euro 3. Zum 1. September 2019 ist dasVerbot auf Diesel-Pkw, Busse und Nutzfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5zu erweitern.Zum ersten Mal in Deutschland wurde von einem Gericht auch einDiesel-Fahrverbot für eine Bundesautobahn verfügt. Ab dem 1. Juli2019 gilt dies auf der Autobahn A40 für Diesel-Pkw, Busse undNutzfahrzeuge bis einschließlich der Abgasstufe Euro 4/IV, ab dem 1.September 2019 wird dieses für Euro 5/V Diesel ausgedehnt. Grund istdie hohe Belastung einer Wohnsiedlung in Essen-Frohnhausen, hierführt die Bundesautobahn unmittelbar vorbei. Das Gericht hatzusätzlich dem Land die Prüfung weiterer Fahrverbote für neun weitereVerdachtsfälle außerhalb der "Blauen Umweltzone" mit Frist bis zum 1.April 2019 auferlegt. Damit stellt das Gericht mit seinem Urteil dasverfassungsrechtlich geschützte Recht auf Gesundheit der Menschen inEssen und Gelsenkirchen über die Profitinteressen derAutomobilindustrie.Für die Stadt Gelsenkirchen, welche mit 46 µg NO2/m3 geringereGrenzwertüberschreitungen beim Dieselabgasgift NO2 als Essenaufweist, muss das beklagte Land Nordrhein-Westfalen einstreckenbezogenes Diesel-Fahrverbot auf der besonders belastetenKurt-Schumacher-Straße festlegen. Dieses muss zum 1. Juli 2019 füralle Dieselfahrzeuge unterhalb der Abgasnorm Euro 6 und alle Benzinerunterhalb der Abgasnorm Euro 3 in Kraft treten.Das Gericht betonte, dass ein Großteil der vom Land NRW bisher inden Luftreinhalteplänen angeführten Maßnahmen "keine schnelleWirkung" verspricht. Die schnellstmögliche Grenzwerteinhaltung nochvor 2020, wie es das Bundesverwaltungsgericht gefordert hat, istsomit nicht möglich. Daher kann auf Diesel-Fahrverbote nicht mehrverzichtet werden. Der lange Zeitraum, in dem der Grenzwertüberschritten wird, zwingt zu einer besonders effizientenMaßnahmenplanung.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Mit dererstmaligen Sperrung einer Bundesautobahn für Diesel-Pkw, Busse undLkw muss auch eine Kanzlerin Merkel erkennen, dass sie mit ihrerPolitik gegen den Gesundheitsschutz und für die Profitsicherung einerbetrügerischen Industrie gescheitert ist. Das letzte Beispiel füreine Fernsteuerung dieser Bundesregierung aus den Konzernzentralenvon BMW, Daimler und VW ist die heute im Bundeskabinett beschlossene,europarechtswidrige Heraufsetzung von Dieselabgasgift-Grenzwerten.Was Gerichte von dieser industriefreundlichen Gesetzesnovelle halten,zeigte sich wenige Stunden nach der Regierungs-Pressekonferenz imGelsenkirchener Richterspruch: Die erstmalige Einführung eines erstenDiesel-Fahrverbots auf der Autobahn A40 sowie in Essen undGelsenkirchen. Diesel-Fahrverbote kommen trotz Änderung des BImSchGauch für Städte auch unter 50 µg NO2/m3."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in den Verfahren vertritt,sagt: "Die Politik muss endlich in der Realität ankommen.Diesel-Fahrverbote werden kommen. Man muss den Menschen rechtzeitigreinen Wein einschenken und die dafür nötigen Hilfestellungen geben.Insbesondere sozial schwache Familien, die häufig an stark belastetenStraßen wohnen, dürfen nicht dafür zahlen müssen, dass sie saubereLuft atmen können. Saubere Luft ist ein Menschenrecht, das der Staatzu gewährleisten hat."Hintergrund:Die DUH hatte beide Klagen im November 2015 gegen das LandNordrhein-Westfalen eingereicht. Ziel ist die Einhaltung des seit2010 verbindlich geltenden EU-Grenzwerts von 40 µg NO2/m³ imJahresmittel.2017 ermittelten in Essen fünf offizielle Messstationen NO2-Werteoberhalb des erlaubten Jahresmittelgrenzwerts von 40 µg/m³. Derhöchste Wert mit 49 µg/m³ wurde an der Messstation Frohnhausen aneinem dreigeschossigen Wohnhaus nahe der Bundesautobahn A 40gemessen. Auch in Gelsenkirchen weist eine offizielle Messstationeinen Wert oberhalb des NO2-Grenzwerts auf: An der MessstationKurt-Schumacher-Straße überschreitet der gemessene Wert mit 46 µgNO2/m³ die gesetzlichen Vorgaben deutlich. Dass diese Zahl fürGelsenkirchen kein Einzelfall ist, belegen Messungen der DUH ausdiesem Jahr. In der Florastraße wurde mit 44 µg NO2/m³ ebenfalls einnach europäischem Recht gesetzeswidriger Wert gemessen.NO2 ist gesundheitsschädigend. Die Europäische Umweltagentur EEAhat im Oktober 2018 die gesundheitlichen Folgen der NO2-Verschmutzungmit jährlich 13.100 vorzeitigen Todesfällen allein in Deutschlandbeziffert. Diesel-Fahrverbote sind zur kurzfristigen Einhaltung desNO2-Grenzwertes die einzige Option und laut Urteilen desBundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 27. Februar 2018 rechtmäßigund notwendig.Schmutzige Diesel-Pkw tragen wesentlich zu mehr als 800.000jährlichen Neuerkrankungen an Diabetes und Asthma bei, verursachtdurch die anhaltende Belastung der Atemluft mit dem Dieselgift NO2.Das Umweltbundesamt hatte mit einer Studie über die Gesundheitsfolgendes Dieselabgasgiftes NO2 verdeutlicht, dass bereits beiKonzentrationen deutlich unterhalb des Grenzwertes mit 437.000Neuerkrankungen an Diabetes Mellitus und 439.000 Asthmaerkrankungenzu rechnen ist.Derzeit führt die DUH Klageverfahren für "Saubere Luft" in 30Städten. Klagen in Bielefeld, Hagen, Oberhausen und Wuppertal wirddie DUH im November einreichen. Damit klagt die DUH dann in insgesamt34 Städten. Bis Ende 2018 sind noch für zwei Städte Verhandlungen für"Saubere Luft" terminiert (VG Wiesbaden zu Darmstadt am 21.11. und VGWiesbaden zu Wiesbaden am 19.12.2018).Links: Zu den aktuellen Ergebnissen der Messaktion "Decke auf, woAtmen krank macht": https://www.duh.de/abgasalarm/Hintergrundpapier "Klagen für Saubere Luft":https://www.duh.de/projekte/right-to-clean-air/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger, Berlin0171 2435458, klinger@geulen.comEllen Baker, Kommunikationsmanager ClientEarth0044 203 030 5951, ebaker@clientearth.orgDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell