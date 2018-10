Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Massive Kritik des Gerichts an unwirksamemDiesel-Kompromiss der Bundesregierung - Diesel-Fahrverbote für die"Saubere Luft" in Berlin sind unausweichlich - Richter UlrichMarticke betont: "Zeitlich ist das Ende der Fahnenstange erreicht" -DUH fordert Bundesregierung auf, Diesel-Halter in Berlin und alleanderen bisher nicht berücksichtigten 115 Städte einzubeziehen - NachAnkündigung von möglichen Fahrverboten auch für Euro 6a-c Diesel-Pkwdurch den Berliner Senat: Wertloser "Diesel-Kompromiss" muss neuverhandelt werden und verbindliche Hardware-Nachrüstungen auch fürEuro 6 Diesel-Pkw bei voller Kostenübernahme der Hersteller enthaltenDas Verwaltungsgericht Berlin hat heute über die Klage derDeutschen Umwelthilfe (DUH) für "Saubere Luft" in Berlin verhandelt(VG 10 K 207.16). Das Gericht hat entschieden, dassDiesel-Fahrverbote für Fahrzeuge bis Abgasnorm Euro 5 zurschnellstmöglichen Einhaltung der Stickstoffdioxid (NO2)-Grenzwerteunausweichlich sind. Diese müssen bis zum 31. März 2019 in denLuftreinhalteplan aufgenommen und umgesetzt werden.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Wir begrüßendie klare und unmissverständliche Entscheidung zur Notwendigkeit vonDiesel-Fahrverboten in der Bundeshauptstadt. Das Gericht hat zudemeindeutig die sogenannte 'Diesel-Entscheidung' der Bundesregierungals wirkungslos kritisiert. Kanzlerin Angela Merkel muss unterEinbeziehung aller 115 unter NO2-Grenzwertüberschreitungen leidendenStädte und Gemeinden endlich eine verpflichtende Hardware-Nachrüstungfür alle Euro 5 und Euro 6a-c Diesel-Pkw beschließen. Dafür wirdsicherlich ein sechster Kanzlergipfel notwendig. Bei diesem solltevielleicht auch die Deutsche Umwelthilfe und nicht nur dieAutomobilindustrie mit am Verhandlungstisch sitzen."Nach den bereits rechtskräftigen Urteilen für Diesel-Fahrverbotein München, Stuttgart und Düsseldorf schließt sich dasVerwaltungsgericht Berlin den Entscheidungen der Verwaltungsgerichtefür Fahrverbote in Aachen und Frankfurt an: "Leider erleben wir immerhäufiger, dass die zuständigen Landespolitiker diese Urteileignorieren. Doch die Politik wird sich nicht länger Recht und Gesetzwidersetzen und den Gesundheitsschutz ihrer Bürger hinter denInteressen der Autohersteller anstellen können. Es ist an der Zeit,dass wir in unseren Städten wieder bedenkenlos durchatmen können.Dazu muss sich Kanzlerin Merkel nun endlich aus dem Würgegriff derAutohersteller befreien und pro Betrugs-Diesel die gesetzlichvorgeschriebenen 5.000 Euro Geldstrafe verhängen. Es ist beschämendgenug, dass die Regierung bereits seit drei Jahren die betrügerischenAutohersteller protegiert - und dies auf Kosten der Verbraucher,deren Gesundheit und Mobilität", so Resch weiter.Rechtsanwalt Peter Kremer, der die DUH in dem Verfahren vertritt,ergänzt: "Die Richter haben bestätigt, dass es nicht auf einendurchschnittlichen Wert ankommt, sondern dass der Grenzwert an jederStelle in der Stadt eingehalten werden muss. Jeder Anwohner kann dasjetzt vom Senat für sein Haus verlangen. Der Senat muss nachweisen,dass er mit streckenbezogenen Fahrverboten und den damiteinhergehenden Ausweichverkehren das Problem der Luftbelastung in denGriff bekommt. Gelingt das bis Ende März 2019 nicht, wird der Senatum ein zonales Fahrverbot nicht herumkommen."Fahrverbote für Diesel-Pkw bis Abgasnorm Euro 5 kommen demnach anfolgenden acht Straßen: Leipziger Straße, Reinhardtstraße,Brückenstraße, Friedrichstraße, Kapweg, Alt-Moabit, Stromstraße,Leonorenstraße.Hintergrund:Im Juni 2016 hat die DUH Klage gegen das Land Berlin wegenanhaltender Überschreitung der NO2-Grenzwerte im Berliner Stadtgebieteingereicht. Das Problem der hohen NO2-Belastung ist nicht auf dieBereiche rund um die offiziellen Messstellen beschränkt. 2017 wurdeder Jahresmittelgrenzwert von 40 µg/m³ nur an einer einzigenoffiziellen Messstelle unterschritten, alle anderen Messstellen lagendarüber, bis zu Höchstwerten von 63 µg/m³ an der Leipziger Straße undder Buschkrugallee. Aktuelle Messungen der DUH von Juni 2018bestätigen dieses großflächige Problem. NO2 ist gesundheitsschädigendund führt zu vorzeitigen Todesfällen. Die Europäische UmweltagenturEEA hat im Herbst 2017 die gesundheitlichen Folgen derNO2-Verschmutzung mit jährlich 12.860 vorzeitigen Todesfälle alleinin Deutschland beziffert.Diesel-Fahrverbote sind zur kurzfristigen Einhaltung desNO2-Grenzwertes die einzige Option und laut Urteil desBundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 27. Februar 2018 rechtmäßigund notwendig.Derzeit führt die DUH Klageverfahren für "Saubere Luft" 28Städten. Ergänzend wird die DUH bis Mitte Oktober sieben neueVerfahren zur Einhaltung der Luftqualitätswerte beim DieselabgasgiftNO2 in sechs neuen Städten erheben. Damit klagt die DUH dann ininsgesamt 34 Städten. 