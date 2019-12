Deutsche Umwelthilfe enthüllt Planungsmängel für weiteres LNG-Terminal: Flüssigerdgas-Anlage bei Wilhelmshaven ist nicht genehmigungsfähig

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Berlin/Wilhelmshaven (ots) - Neues Rechtsgutachten der Deutschen Umwelthilfebelegt: Geplantes Vorhaben in der Jade wäre nicht genehmigungsfähig - Folgen desKlimawandels und Störfallrecht stehen Bau der Anlage entgegen -Wirtschaftsminister Altmaier und Ministerpräsident Weil treiben gleichwohlPlanungen für klimaschädliche LNG-Terminals voran - DUH fordert Stopp derPlanungen und wird sich am weiteren Verfahren beteiligenDas geplante LNG-Terminal bei Wilhelmshaven ist aus Umwelt- undSicherheitsgründen nicht genehmigungsfähig. Dies geht aus einem Rechtsgutachtenhervor, das die Deutsche Umwelthilfe (DUH) heute in Berlin vorgestellt hat. DasTerminal soll dem Import von verflüssigtem fossilem Erdgas (liquefied naturalgas, LNG) dienen. Quellen können unter anderem Fracking-Gas aus den USA und Gasaus Katar sein. Die DUH fordert einen sofortigen Planungsstopp für die Anlage.Das schwimmende LNG-Terminal mit Regasifizierungsanlage ist in der Jade beiWilhelmshaven geplant. Der Standort befindet sich in einem Bereich, in dem dieFolgen des Klimawandels durch einen Meeresspiegelanstieg und die Zunahmeextremer Sturmfluten besonders drastisch sein werden. Darüber hinaus liegen inunmittelbarer Nähe mehrere naturschutzfachlich nicht nur herausragende Gebiete,sondern Gebiete mit dem höchsten naturschutzfachlichen Schutzstatus überhaupt.Ein größerer Austritt von LNG über Wasser führt zur Verdampfung, dabei bildetsich eine entzündbare Wolke. Ein Störfallbetrieb, für den zudem umfangreicheBaggerarbeiten in der sensiblen Jade erfolgen müssten, dürfte deshalb lautGutachten nicht genehmigt werden. Gemäß geltendem Landesraumordnungsprogramm istfür das Gebiet auch keinerlei Nutzung ausgewiesen.Die DUH lehnt den Bau sämtlicher an der deutschen Küste geplanter LNG-Terminalsab. Für den geplanten Standort Brunsbüttel veranlasste die DUH bereitsumfangreiche Sicherheitsnachprüfungen, deren Ergebnisse bezeichnenderweise nochimmer nicht vorliegen. Dies bedeutet bereits eine deutliche Verzögerung für dasProjekt.Fossiles Erdgas ist klimaschädlich. Dafür neu geschaffene Infrastruktur wieLNG-Terminals widerspricht den Klimazielen und verhindert die Energiewende.Durch den Austritt von Methan-Gas und den energetischen Aufwand fürVerflüssigung und Transport, trägt flüssiges Erdgas zum Klimawandel bei. ZurKlimabilanz erschwerend hinzu kommt, dass die geplanten LNG-Terminals auch mitFracking-Gas aus den USA befüllt werden sollen. Die Förderung von Fracking-Gasschadet Klima und Umwelt und führt beispielsweise zu Erdbeben.Bund und Länder schaffen dennoch weiter Tatsachen: Mit Beschluss von Juni 2019tragen die Kosten für den Anschluss an das Erdgasnetz nicht mehr dieLNG-Investoren, sondern per Umlage der Gaskunde. Dies alleine entlastet dieInvestoren von Wilhelmshaven um rund 50 Millionen Euro. Durch eineAusnahmeregelung im Energiewirtschaftsgesetz erhalten die LNG-Unternehmen zudemdie Möglichkeit, sich von Auflagen freistellen zu lassen, die der Sicherung desWettbewerbs dienen. Für die Standorte Brunsbüttel und Wilhelmshaven ist einsolcher Antrag bereits bei der Bundesnetzagentur eingegangen. Der Vorteil fürdie Unternehmen: Das Finanzierungsrisiko sinkt erheblich.Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Während dieBundesregierung der klimafreundlichen Windenergie einen Stein nach dem anderenin den Weg legt, forciert sie Investitionen in klima- und umweltschädlicheLNG-Terminals. Sie arbeitet intensiv daran, die eigenen Klimaziele zu verfehlen.Die Planungen untergraben den Ausstieg aus fossilen Energien und bilden darüberhinaus ein enormes Sicherheitsrisiko. Auch Niedersachsen steht hinter demTerminal und macht - wie aktuell Ministerpräsident Stephan Weil bei einer Reisenach Katar - den Weg frei für gute Geschäfte mit fossilem Gas. Bundesregierungund Niedersachsen dürfen nicht länger Interessen einzelner Unternehmen über denSchutz von Umwelt und Klima stellen. Dieses Gebiet braucht Anpassungsmaßnahmenan den Klimawandel, nicht einen Störfallbetrieb mit gefährlichen und explosivenStoffen."Cornelia Ziehm, Rechtsanwältin und Verfasserin des Gutachtens: "Das in einemimmissionsschutzrechtlichen Verfahren zu beachtende Störfallrecht erforderte dieAchtung von Sicherheitsabständen zu den benachbarten und unter dem Gesichtspunktdes Naturschutzes besonders wertvollen Gebieten. Für den beabsichtigtenseeseitigen Standort in der Jade ist planerisch Nutzungsfreiheit vorgesehen. Ausdem aktuellen Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen aus 2017 ergibt sich dieNutzungsfreihaltung des fraglichen Bereichs, und zwar gerade auch in Anbetrachtder zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels und des gebotenen Schutzes derin der Jademündung befindlichen herausragenden Schutzgebiete. Vor diesemHintergrund ist das Vorhaben bereits aus übergeordneten Gründen nichtgenehmigungsfähig."Für den Standort Wilhelmshaven sieht der Entwurf des Strukturstärkungsgesetzesals Ausgleich für die Stilllegung von Steinkohlekraftwerken 157 Millionen Eurovor. Dieses Geld soll laut Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmanndazu dienen, Wilhelmshaven zur "Energiedrehscheibe" im Nordwesten Europas zumachen. "Die Mittel aus dem Strukturfonds dürfen keinesfalls für die Förderungfossiler Energieträger eingesetzt werden. Die Bundesregierung muss Regelungenschaffen, dass die Mittel aus dem Kohleausstieg nicht in LNG-Terminals, sondernnur in nachhaltige und erneuerbare Infrastruktur fließen", fordertMüller-Kraenner.Links:Über den Link finden Sie folgende Dateien: http://l.duh.de/p191203- Rechtsgutachten zur Genehmigungsfähigkeit des LNG-TerminalsWilhelmshaven- Faktenpapier und Lageübersicht zum LNG-Terminal in WilhelmshavenMehr zum Standort Brunsbüttel und der Problematik LNG-Terminals:https://www.duh.de/lng/Zur Petition gegen den Import von Fracking-Gas über LNG-Terminals von Gustav,Lilli und der DUH: http://change.org/nofrackingPressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deConstantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz DUH0160 4334014, zerger@duh.deDr. Cornelia Ziehm, Rechtsanwältin0160 94182496, rechtsanwaeltin-ziehm@posteo.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4457262OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell