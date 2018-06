Deutsche Umwelthilfe bewertet Ergebnisse der EU-Verhandlungen zum Klimaschutz als enttäuschend

Berlin (ots) - Keine Einigung beim Energieeffizienzziel für 2030 -32-Prozent Ausbauziel für Erneuerbare Energien bis 2030 istunzureichend - Verbot von Palmöl in Biodiesel ab 2030 ist zu spätGestern haben die EU-Institutionen Parlament, Ministerrat undKommission im Trilog-Verfahren über das EU-Winterpaket "SaubereEnergie für alle Europäer" verhandelt. Das Paket legt denEU-Klimaschutz- und Energierahmen bis 2030 fest. Zur Debatte standenunter anderem die Erneuerbare-Energien-Richtlinie sowie dieEnergieeffizienz-Richtlinie. Das Ergebnis der Verhandlung ist für dieDeutsche Umwelthilfe (DUH) enttäuschend, da es nicht ausreichend zumKlimaschutz beiträgt. Besonders bedauerlich ist, dass insbesonderedie Bundesregierung eine Einigung bei der Energieeffizienz sowieambitionierte Erneuerbaren-Ziele blockierte und Palmöl alsBeimischung im Biokraftstoffen erst ab 2030 einem Verbot unterliegt.Bei der abschließenden Trilog-Verhandlung am 19.6. muss dieEntscheidung für ein ambitioniertes Energie-Effizienzziel vonmindestens 35 Prozent stehen. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommenszu erreichen, wären sogar 40 Prozent nötig.Das EU-Parlament ist mit ambitionierten Zielen zum Ausbau derErneuerbaren Energien und der Energieeffizienz in den Triloggegangen. Dennoch konnten die Parlamentarier einen Großteil derRegierungsvertreter des Europäischen Ministerrats nicht zu höherenAusbau- und Einsparzielen bewegen.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "DieEU hat eine wichtige Chance verpasst, seine Gesetzgebung deninternationalen Versprechungen zum Klimaschutz anzupassen. Unfassbarist, dass Deutschland in den Verhandlungen seine stimmstarke Positiongenutzt hat, um ambitionierte Zielsetzungen im BereichEnergieeffizienz und Erneuerbaren Energien zu blockieren."Der verhandelte Kompromiss von 32 Prozent Erneuerbare Energien bis2030 ist bei weitem zu niedrig, um das Ziel des PariserKlimaabkommens zu erfüllen. Notwendig wären 45 Prozent. 2023 stehteine Überprüfung des Ambitionsniveaus an. Die DUH hofft, dass danneine deutliche Anhebung des Erneuerbaren-Energien-Ziels erfolgt.Als positiv ist der beibehaltene Einspeisevorrang für ErneuerbareEnergien sowie die Vereinfachung der Selbsterzeugung von Strom ausErneuerbaren Energien bis 25 Kilowatt zu bewerten. Davon profitierenbesonders die Bürger und Kleinstproduzenten von vor allemSolarenergie. Dies kann die Energiewende auf dezentraler Ebenevoranbringen.Im Gegensatz dazu ist die Entscheidung gegen ein EU-weitesPalmölverbot in Biokraftstoffen ab 2021 besonders bedauerlich, dennPalmöl ist durch seine negativen Auswirkungen beim Anbau nichtklimafreundlich.Zwar werden die EU-Mitgliedsstaaten nicht länger gezwungen sein,lebensmittelbasierte Biokraftstoffe zu subventionieren, um diezukünftigen EU-Klimaschutzziele zu erreichen. Ein verbindlichesVerbot ab 2021 hätte jedoch aus umwelt-, klima- und sozialpolitischerHinsicht ein klareres Zeichen gesetzt. Erreicht wurde lediglich, dassBiokraftstoffe aus Palmöl und Sojaöl nicht über das nationaleVerbrauchsniveau von 2019 hinauswachsen dürften. Erst ab 2030 sollder Anteil bei null liegen."Die Mitgliedsstaaten haben nun die Chance auf nationaler EbeneBiokraftstoffe auf Lebensmittelbasis zu verbieten. Wir fordern, dassdie Bundesregierung diese Möglichkeit umgehend umsetzt", soMüller-Kraenner weiter.Die Verhandlungen über die Energieeffizienz-Richtlinie wurdengestern gegen 18 Uhr ergebnislos abgebrochen. Ein weiterer Trilog zumBereich Energieeffizienz ist am 19.6.2018 direkt vor denVerhandlungen zur Governance-Verordnung geplant. Die Bundesregierungist dazu aufgerufen, ihre bremsende Haltung aufzugeben und dieParlamentsposition von mindestens 35 Prozent zu unterstützen.Kontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell