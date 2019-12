Deutsche Umwelthilfe begrüßt faktische Partikelabscheiderpflicht für Kaminöfen: Umweltzeichen Blauer Engel muss Mindeststandard werden

Berlin (ots) - Jury Umweltzeichen ebnet Weg für einen wirkungsvollen BlauenEngel für Kaminöfen - Faktische Partikelabscheiderpflicht durch strengeFeinstaub-Grenzwerte für alle Kaminöfen mit Blauem Engel wurde maßgeblich vonder Deutschen Umwelthilfe vorangetrieben - Umweltzeichen Blauer Engel sorgtdafür, dass endlich auch bei Kaminöfen wirksame Abgasreinigung eingesetzt wird -Blauer Engel für Kaminöfen muss nach Ansicht der DUH zur Pflicht werden - Dieüberwiegend mittelständischen Ofenbauer haben nun endlich eine klare Vorgabe,welche Emissionswerte zukünftige saubere Kaminofen-Systeme einzuhalten habenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt das Votum der Jury Umweltzeichen füreinen Blauen Engel für Kaminöfen und fordert, dass dieser von den für dieLuftreinhaltung zuständigen Bundesländern bzw. Städten schnellstmöglich alsMindeststandard für alle neuen Anlagen angewandt wird. Die entsprechendenVergabekriterien wurden am 11. Dezember 2019 von der unabhängigen JuryUmweltzeichen beschlossen. Der Blaue Engel ist das Umweltzeichen derBundesregierung und garantiert hohe Standards. Die Initiative zur Entwicklungdieses Blauen Engels geht auf die DUH und den internationalen Experten fürLuftreinhaltung, Axel Friedrich, zurück."Wir begrüßen die klare Entscheidung der Jury Umweltzeichen, die nun auchbezüglich der viel zu hohen Feinstaubwerte die Durchsetzung der Sauberen Luft inunseren Städten ermöglicht. Angesichts von jährlich nahezu 60.000 vorzeitigenTodesfällen in Deutschland allein aufgrund durch Feinstaub erwarten wir vonallen 16 Bundesländern und den besonders betroffenen Städten, dass diese denBlauen Engel für Kaminöfen für neue Anlagen zur Pflicht machen", fordertDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Auch für andere Ofentypen wie z.B.Kachel- und Speicheröfen, für die bislang noch kein Blauer Engel existiert,müssen nach Ansicht der DUH die Anforderungen - in Anlehnung an den Blauen Engelfür Kaminöfen - verschärft werden. "Die jetzt beschlossenen Regeln fürzukünftige Kaminöfen eröffnen den mittelständisch geprägten Ofenbauern endlichklare Vorgaben für die Konstruktion sauberer Kaminöfen ", so Resch weiter.Der unabhängige internationale Experte für Luftreinhaltung, Axel Friedrich,ergänzt: "Die derzeit verfügbaren Kaminöfen ohne Partikelabscheider sind nichtakzeptabel. Sie stoßen unter anderem beträchtliche Mengen an Rußpartikeln aus,die sowohl die Gesundheit als auch das Klima schädigen. Außerdem emittieren sieweitere krebserzeugende Stoffe. Dies soll sich mit dem neuen Blauen Engeländern. Durch die strengen Grenzwertvorgaben werden nun endlich auch bei ÖfenFilter oder Partikelabscheider zur wirksamen Abgasreinigung eingesetzt. AlleZeichennehmer des Blauen Engels für Kaminöfen sind aufgefordert, dieAnforderungen für ultrafeine Partikel von Beginn an einzuhalten."Die Vergabegrundlage des Blauen Engels tritt ab Januar 2020 in Kraft - ab diesemZeitpunkt können Hersteller das Umweltzeichen für ihre Produkte beantragen. DieDUH ist zuversichtlich, dass innovative Produzenten schnell Kaminöfen mitUmweltzeichen anbieten werden. Der Blaue Engel soll aus Sicht der DUH nicht nureine ökologische Kaufentscheidung unterstützen, sondern auch als Grundlage fürstrengere Anforderungen an neue Anlagen gelten.Dass Bundesländer und Städte zahlreiche gesetzliche Möglichkeiten haben,strengere Anforderungen wie die Kriterien des Blauen Engels vorzuschreiben,zeigt ein von der DUH beauftragtes Rechtsgutachten auf. Das Land Berlin gehthier mit gutem Beispiel voran: Der Senat hat in seinem im Juli 2019vorgestellten Luftreinhalteplan den Blauen Engel als künftige Mindestanforderungfür Öfen angekündigt. Und auch Bündnis90/Die Grünen sehen Handlungsbedarf - imaktuellen Beschluss des Bundesparteitags im November wird bei Holzheizungen derEinsatz von wirksamer Emissionsminderungstechnik gefordert.Diese Mindestanforderungen für die Abgasreinigung werden durch den Blauen Engelfür Kaminöfen gewährleistet. Die Vergabekriterien beinhalten erheblich strengereStaubgrenzwerte als der Gesetzgeber vorsieht. Im Vergleich zum üblichenTypzulassungstest müssen die Kaminöfen ein realitätsnäheres Messverfahrendurchlaufen. Zudem wird erstmalig auch die Partikelanzahl gemessen, was inanderen Bereichen, wie z.B. bei Pkw, bereits seit Jahren zum Standard gehört.Damit werden ultrafeine Partikel erfasst, die gesundheitlich besonders relevantsind, da sie tief in den Körper eindringen. Um Fehlbedienungen des Ofens zuvermeiden, wird der Nutzer außerdem durch technische Lösungen wie etwa eineautomatische Verbrennungsluftregelung unterstützt.Als nächsten Schritt fordert die DUH die Verschärfung der Anforderungen anbestehende Anlagen. Diese sollten insbesondere in belasteten Städten nur dannweiterbetrieben werden, wenn sie durch den nachträglichen Einbau einesPartikelabscheiders im Kamin eine vergleichbare Reduktion des Feinstaubserreichen.Hintergrund:Die DUH setzt sich im Rahmen der Informationskampagne Clean Heat für wenigerFeinstaub und Ruß aus Holzfeuerungsanlagen ein. Clean Heat wird durch dasLIFE-Programm von der EU gefördert. Weitere Informationen: www.clean-heat.eu
Rechtsgutachten: http://l.duh.de/sg26u
Link zu Vergabegrundlage: https://www.blauer-engel.de/de/get/productcategory/168