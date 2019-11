Deutsche Umwelthilfe begrüßt Entscheidung für Tempo 100 am Tage auf Autobahnen in den Niederlanden für Luftreinhaltung und Klimaschutz

Berlin (ots) - Das in den Niederlanden beschlossene Tempolimit von 100 km/h aufAutobahnen zwischen 6 und 19 Uhr kommentiert Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführerder Deutschen Umwelthilfe (DUH):"Während die deutsche Bundesregierung als letzter zivilisierter Staat einTempolimit ablehnt und zudem die steuerliche Förderung von bis zu drei Tonnenschweren Verbrenner-SUVs bis 2031 einführen möchte, machen die Niederlande Ernstmit wirksamen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Verringerung derStickoxid-Emissionen. In einer von der DUH koordinierten Allianz fordern dieGewerkschaft der Polizei NRW, Kirchen, Unfallopfer- sowie Umwelt- undVerbraucherverbände ein generelles Tempolimit. Zuletzt hatte lautMedienberichten selbst der ADAC seinen harten Widerstand gegen ein Tempolimitbeendet. Die Niederlande setzt mit einem zusätzlich verschärften Tempolimittagsüber ein wichtiges Zeichen für mehr Klimaschutz und Luftreinhaltung, aberauch für mehr Verkehrssicherheit. Das Schaufahren gegen den Klimaschutz inDeutschland muss endlich aufhören. Die Bundesregierung muss sich die Niederlandezum Vorbild nehmen und eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung aufBundesautobahnen einführen und außerorts die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/habsenken. Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger auf, der DUH gegenüber ein'Mandat' zu geben, in ihrem Namen für ein Tempolimit einzutreten.""Ein Tempolimit ist eine sofort umsetzbare, wirksame und kostengünstigeMaßnahme, die nachweislich klimaschädliche CO2-Emissionen senkt. Damit leistetes einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele. Gleichzeitigreduziert ein Tempolimit die Belastung mit Stickstoffdioxid und trägt dazu bei,die Hintergrundbelastung mit Schadstoffen in der Luft einzudämmen", so Reschweiter.Die DUH kämpft für ein Tempolimit auf Autobahnen von 120 km/h, 80 km/h außerortsund eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 30 km/h innerorts. Bisher gibt es auchin Norwegen ein striktes Tempolimit von Tempo 100, hier sogar ganztags. Lautösterreichischem Umweltbundesamt emittiert ein Pkw pro Kilometer bei Tempo 100statt 130 im Schnitt um 19 Prozent weniger Stickoxide. Zusätzlich reduzierensich durch die niedrigere Geschwindigkeit die CO2-Emissionen um rund 10 Prozentund es wird ebenso viel Treibstoff eingespart.Links: Mehr zum Thema Tempolimit: https://www.duh.de/tempolimit/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell