Deutsche Umwelthilfe begrüßt Beschluss des VG Schleswig: Europäischer Gerichtshof entscheidet über Abschalteinrichtungen und über Klagerechte der Deutschen Umwelthilfe im Dieselskandal

Berlin (ots) - Entscheidung hat grundsätzliche Bedeutung für 9,9 MillionenBesitzer von Diesel-Pkw mit unwirksamer Abgasreinigung - Nach Intervention desBundesverkehrsministeriums wurde 2017 Umweltverbänden kein Klagerecht zurÜberprüfung rechtswidriger Pkw-Zulassungen gewährt - EuGH-Vorlage des VGSchleswig soll nun die Frage klären, inwieweit diese Einschränkung derKlagerechte von Umweltverbänden gegen Unionsrecht verstößt - In der anhängigenKlage möchte die DUH die Unzulässigkeit von sogenannten Thermofenstern klärenlassen - Sollte der EuGH die Klageberechtigung der DUH in dieser Sachebestätigen, könnten Millionen Software-Updates als rechtswidrig eingestuft undHardware-Updates zwingend notwendig werden - DUH rechnet in diesem Präzedenzfallnoch in 2020 mit einer Entscheidung für alle Automobilhersteller, die mitBilligung des Kraftfahrt-Bundesamtes bei winterlichen AußentemperaturenAbschalteinrichtungen verwendenIm Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Kraftfahrt-Bundesamt(KBA) zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Freigabebescheids für den mitillegaler Software ausgestatteten VW Golf mit dem Motor EA 189 hat dasVerwaltungsgericht Schleswig mehrere Vorabentscheidungsfragen an denEuropäischen Gerichtshof (EuGH) gestellt. Die DUH hatte geklagt, weil das Modellauch nach den Software-Updates noch weitere Abschalteinrichtungen verwendet, diebei Temperaturen unter +10 Grad Celsius die Abgasreinigung drastisch verringert- sogenannte Thermofenster.Der EuGH soll nun klären, ob die Einschränkung des Klagerechts derUmweltverbände, wenn diese die Rechtswidrigkeit einer Produktzulassung rügen,durch die Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes im Jahr 2017 zu Unrechterfolgte. Obwohl die dafür geltenden europarechtlichen Vorgaben eindeutig sind,hatte seinerzeit der Gesetzgeber den Umweltverbänden in dem damals novelliertenUmwelt-Rechtsbehelfsgesetz bei rechtswidrigen Produktgenehmigungen, wie die fürAutos, ein eindeutiges Klagerecht abgesprochen. Vorausgegangen war eineIntervention des damaligen Staatssekretärs im Bundesverkehrsministeriumgegenüber dem Bundesumweltministerium.Das VG Schleswig hat daher dem EuGH die Frage vorgelegt, ob sich ein solchesKlagerecht unmittelbar aus dem Unionsrecht ergibt, was die Rechtsauffassung derDUH bestätigen würde, wonach den Umweltverbänden weitreichende Klagerechtezustehen. Nach dem Recht der Europäischen Union und der Aarhus-Konvention, dieDeutschland ebenfalls unterzeichnet hat, sind solche Klagerechte vorzusehen.Das VG Schleswig hat dem EuGH darüber hinaus Fragen zur Zulässigkeit vonAbschalteinrichtungen vorgelegt. Im Ergebnis ist damit zu klären, ob bloßeSoftware-Updates ohne hinreichende Minderungswirkung bei den realenStickoxid-Emissionen bei Fahrzeugen, in denen Hersteller illegaleAbschalteinrichtungen verbaut hatten, ausreichend waren, um dieRechtskonformität der Fahrzeuge herzustellen. Die DUH ist zuversichtlich, dassdie nun vom EuGH vorzunehmende Prüfung die Rechtsauffassung der DUH bestätigt,dass die vom KBA den Dieselkonzernen gestatteten temperaturgesteuertenAbschalteinrichtungen nicht rechtskonform sind.Hardware-Nachrüstungen aller betroffenen Fahrzeuge auf Kosten der Herstellerkönnten die Konsequenz sein. Da praktisch alle Diesel-Konzerne die durch das KBAakzeptierten Thermofenster verwenden, können die Auswirkungen weit über VWhinausgehen."Es ist ein großer Erfolg für unsere Arbeit, dass endlich die rechtwidrigeBeschränkung unserer Klagebefugnis im Interesse der von den Dieselkonzernengeschädigten Fahrzeughalter vom Europäischen Gerichtshof geklärt wird. Mehrnoch: Erstmals soll sich der Europäische Gerichtshof dazu äußern, ob es zulässigist, Betrugsdiesel mit unwirksamen und im Einzelfall sogar die Realemissionenerhöhenden Software-Updates weiter zuzulassen. Nach wie vor sind dieDieselfahrer bei der Vertretung ihrer Interessen auf sich gestellt. Dies giltnoch mehr für die Menschen, die unter den gesundheitlichen Folgen desanhaltenden Betrugs leiden. Denn die Konsequenz ist die anhaltend hohe Belastungmit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid in vielen deutschen und europäischenStädten. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie eine deutsche Behörde diesenanhaltenden Missstand einfach hinnehmen kann. Wir hoffen auf eine Bestätigungunserer Klagerechte, um sowohl die gesundheitlichen als auch dieverbraucherschutzrechtlichen Interessen endlich durchzusetzen", betont JürgenResch, Bundesgeschäftsführer der DUH."Der Europäische Gerichtshof wird die Reichweite der Klagerechte vonUmweltverbänden klären. Legt man seine jüngste Rechtsprechung zugrunde, ist zuerwarten, dass er das Klagerecht auch dann bestätigen wird, wenn es sich gegenProduktzulassungen wie die Typgenehmigung von Autos richtet. Die Rechtmäßigkeitaller vom Dieselskandal betroffenen Fahrzeuge ist daher wieder komplett offen.Da die DUH gegen alle Freigabebescheide des KBA Widerspruch eingelegt hat, wärenalle vom Dieselskandal betroffenen Autos weiterhin illegal auf den Straßen, wennder EuGH die Thermofenster als rechtswidrig ansieht", so Rechtsanwalt RemoKlinger, der die DUH in diesem Verfahren vertritt.Die DUH hatte im April 2018 vor dem Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichteine Untätigkeitsklage gegen das KBA eingereicht, welche sich gegen die Freigabebloßer Software-Updates zur Herstellung der Rechtmäßigkeit der Dieselautosrichtet. In mehreren am 13. Dezember 2017 entschiedenen Verfahren war das VGSchleswig der Auffassung, dass die DUH nicht klageberechtigt sei. Gegen dieseUrteile werden noch Berufungsverfahren vor dem OVG Schleswig geführt. WenigeTage nach den erstinstanzlichen Urteilen des VG Schleswig urteilte aber der EuGHin einem österreichischen Grundsatzurteil (Urt. v. 20.12.2017 - Rs. Protect,C-664/15), dass die Klagerechte der Verbände sehr weit zu verstehen sind. Das VGSchleswig lässt nun prüfen, ob dies auch für das deutsche Recht Konsequenzenhat.Links:Beschluss des VG Schleswig: http://l.duh.de/p191126Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Geulen & Klinger Rechtsanwälte0171 2435458, klinger@geulen.comDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4450549OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell