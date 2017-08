Berlin (ots) - Rechtskräftiger Beschluss verpflichtet zum Beginnder Öffentlichkeitsbeteiligung zu allen von Fahrverboten betroffenenStraßenabschnitten bis 31.8.2017 - Frist kann nicht mehr eingehaltenwerden - Gemäß Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom27.2.2017 ist ein Zwangsgeld gegen die Staatsregierung festzusetzen -Diesel-Fahrverbote für München müssen bis zum 31.12.2017umsetzungsfähig vorbereitet werdenDer Rechtsstreit zwischen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und demFreistaat Bayern für saubere Luft in München geht in die nächsteRunde. Der Freistaat Bayern ist gemäß dem Beschluss des BayerischenVerwaltungsgerichtshofs vom 27.2.2017 dazu verpflichtet, für dieBeteiligung der Öffentlichkeit bis zum 31.8.2017 einenLuftreinhalteplanentwurf zu präsentieren, in dem alle Straßenzügegenannt werden, die von Diesel-Fahrverboten betroffen sein werden. Dadas nächste Amtsblatt erst wieder am 1.9.2017 veröffentlicht wird,kann die Einhaltung der Frist nicht mehr gewährleistet werden. AuchNachfragen der DUH beim Umweltministerium, ob der Beschluss erfülltwerden wird, blieben unbeantwortet. Daher hat die DUH am 21.8.2017beim Verwaltungsgericht München einen Antrag auf Festsetzung einesZwangsgeldes in Höhe von 4.000 Euro gegen den Freistaat Bayerngestellt.Dazu erklärt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Seitfünf Jahren kämpfen wir nun vor Gericht für saubere Luft in München.Seit 2014 haben wir einen rechtskräftigen Titel gegen den Freistaatund für die Münchner. Doch die Bayerische Staatsregierung versuchtmit allen Mitteln, ihren Bürgern das Grundrecht auf körperlicheUnversehrtheit zu verweigern. Erst diesen Juni hat MinisterpräsidentHorst Seehofer Rechtsbruch begangen und trotz höchstrichterlichemBeschluss persönlich entschieden, die vom Gericht angeordneteVeröffentlichung eines Gutachtens zur NO2-Luftbelastung in Münchennicht fristgerecht zum 29.6.2017 vorzunehmen. Nun soll auch dienächste Frist nicht eingehalten werden. Es ist nicht hinnehmbar, dassdie Bayerische Staatsregierung sich erneut einer höchstrichterlichenEntscheidung widersetzt."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt,erklärt: "Eine Staatsregierung, die die bindenden Beschlüsse ihreshöchsten Gerichts absichtlich ignoriert, findet man europaweitaktuell in Polen und in Bayern. Es deutet alles darauf hin, dass dieStaatsregierung einen Konflikt darüber führen möchte, wer in Bayerndas letzte Wort hat. Wir werden alles dafür tun, dass es die Gerichtesind."Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat mit Beschluss vom27.2.2017 bestätigt, dass das bereits 2012 im Rechtsstreit mit derDUH ergangene und seit 2014 rechtskräftige Urteil desVerwaltungsgerichts München zu vollstrecken ist. Der Freistaat mussdie Öffentlichkeitsbeteiligung für Diesel-Fahrverbote bis zum31.8.2017 beginnen. Ein weiteres Zwangsgeld in Höhe von 4.000 Euroist mit dem Beschluss vom 27.2.2017 angedroht, falls derÖffentlichkeit bis zum 31.12.2017 kein vollzugsfähiges Konzeptvorgelegt wird, aus dem sich ergibt, dass in eine künftigeFortschreibung des Luftreinhalteplans auch Fahrverbote für Pkw mitDieselmotor aufgenommen werden können. Wird der Freistaat auch dieseFrist nicht einhalten, wird die DUH alle ihr zur Verfügung stehendenRechtsmittel nutzen.Hintergrund:Die DUH erhob am 29.2.2012 Klage gegen den Freistaat wegenÜberschreitung des NO2-Grenzwertes. Mit Urteil desVerwaltungsgerichts München vom 9.10.2012 wurde der Freistaat Bayernantragsmäßig verurteilt. Mit der 6. Fortschreibung des Plans werdendie Grenzwerte für NO2 im Jahresmittel erst nach 2030 eingehaltenwerden können. Da trotz anhaltender Luftverschmutzung keinekurzfristig wirksamen Maßnahmen für eine schnellstmöglicheGrenzwerteinhaltung ergriffen werden, hat die DUH einen Antrag aufVollstreckung des rechtskräftigen Urteils gestellt. Mit Beschluss vom29.6.2016 forderte das Bayerische Verwaltungsgericht München dieFortschreibung des Luftreinhalteplans für München mit effektivenMaßnahmen innerhalb eines Jahres und drohte dem Freistaat einZwangsgeld von bis zu 10.000 Euro an, wenn diese Frist nichteingehalten wird. Der Freistaat hatte gegen diesen BeschlussBeschwerde eingereicht. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof drohtemit Beschluss vom 27.2.2017 dem Freistaat Bayern ein Zwangsgeld inHöhe von 2.000 Euro an, falls er bis zum 29.6.2017 der Öffentlichkeitkein vollständiges Verzeichnis aller Straßenabschnitte im GebietMünchen vorlegt, an denen der NO2-Immissionsgrenzwert überschrittenwird. Dies veröffentlichte der Freistaat jedoch erst im Juli 2017, sodass sich dieses Zwangsgeldverfahren erledigte. Das Gutachten zeigt,dass an 123 Kilometern des Hauptverkehrsstraßennetzes von MünchenÜberschreitungen des NO2-Grenzwertes auftreten. Allerdings wurden zuniedrige Realemissionsdaten für Diesel-Fahrzeuge verwendet, weshalbdie Belastungssituation in Wirklichkeit noch gravierender ist, alsangenommen. Weitere Zwangsgelder in Höhe von jeweils 4.000 Eurowerden angedroht, wenn der Freistaat bis 31.8.2017 dieÖffentlichkeitsbeteiligung zur Vorbereitung einer Fortschreibung desLuftreinhalteplans für München nicht eingeleitet hat, bzw. bis31.12.2017 der Öffentlichkeit kein vollzugsfähiges Konzept zurKenntnis bringt, aus dem sich ergibt, dass in eine künftigeFortschreibung des Luftreinhalteplans auch Fahrverbote für Pkw mitDieselmotor aufgenommen werden können.Ziffer 2 des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofslautet: "2. Dem Beklagten wird ein Zwangsgeld in Höhe von 4.000 Euroangedroht, falls er nicht bis zum Ablauf des 31. August 2017 dieÖffentlichkeitsbeteiligung zur Vorbereitung einer weiterenFortschreibung des Luftreinhalteplans für die LandeshauptstadtMünchen (Paragraph 47 Absatz 5 Satz 2, Absatz 5a Satz 1 bis 3Bundes-Immisionsschutzgesetz BImSchG) dergestalt einleitet, dass erin das Amtsblatt der Regierung von Oberbayern eine den Anforderungendes Paragraphen 47 Absatz 5a Satz 2 BImSchG genügende Bekanntmachungeinrückt, aus der sich ergibt, dass in eine solche FortschreibungVerkehrsverbote für Fahrzeuge mit Selbstzündungsmotor in Bezug aufenumerativ aufzuführende Straßen(abschnitte) im Gebiet derBeigeladenen aufgenommen werden sollen, welche zeitlichen undsachlichen Einschränkungen - unter Angabe der hierfür maßgeblichenGründe - für diese Verkehrsverbote ggf. in Aussicht genommen sind,und hinsichtlich welcher Straßen(abschnitte) im Gebiet derBeigeladenen, an denen der in Paragraph 3 Absatz 2 der 39. Verordnungzur Durchführung des BImSchG festgesetzte Immissionsgrenzwert nachdem aktuellsten dem Beklagten zur Verfügung stehenden Erkenntnisstandüberschritten wird, von der Aufnahme eines solchen Verkehrsverbotsmit welcher Begründung abgesehen werden soll."Links:Zum Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom27.2.2017: http://l.duh.de/p010317Hintergrundpapier Klagen für saubere Luft: http://l.duh.de/p170825Mehr über das Projekt "Right to Clean Air":http://www.duh.de/projekte/right-to-clean-air/