Deutsche Umwelthilfe beantragt Überprüfung der Genehmigung von Nord Stream 2

Berlin (ots) - Seit Genehmigung von Nord Stream 2 liegen neue wissenschaftlicheErkenntnisse zu Methan-Leckagen aus der Erdgasförderung vor - Klimabilanz vonErdgas offenbar deutlich schlechter als bislang angenommen - DeutscheUmwelthilfe stellt beim Bergamt Stralsund Antrag auf Überprüfung der Bau- undBetriebsgenehmigung für Nord Stream 2Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert, die Genehmigung der klimaschädlichenErdgas-Pipeline Nord Stream 2 zu überprüfen. Bis die Prüfung abgeschlossen ist,muss der Weiterbau der Pipeline ausgesetzt werden. Einen entsprechenden Antraghat die DUH beim zuständigen Bergamt Stralsund gestellt. Neue wissenschaftlicheUntersuchungen schätzen die extrem klimaschädlichen Methan-Leckagen bei derFörderung von Erdgas als deutlich höher ein, als zum Zeitpunkt der Genehmigungvon der Nord Stream 2 AG bzw. Gazprom angegeben. Die rechtlichenRahmenbedingungen ergeben sich aus einem neuen Gutachten im Auftrag derTechnischen Universität Berlin.Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Der Bau von Nord Stream2 ist eine Wette gegen die Zukunft. Die Pipeline steht für jährlich 100Millionen Tonnen CO2. Hinzu kommen weitere Emissionen unbekannter Höhe ausextrem klimaschädlichen Methan-Leckagen bei der Erdgas-Förderung. Die Leckagenmüssen unabhängig gemessen und überprüft werden, um die wahre Klimabilanz desErdgases zu klären. Bereits mit dem heutigen Wissen zu denTreibhausgas-Emissionen von Erdgas und der Lebensdauer von deutlich über 50Jahren widerspricht Nord Stream 2 allen Klimazielen. Statt fossilerMega-Projekte, für die kein energiewirtschaftlicher Bedarf besteht, brauchen wireinen klaren Fokus auf Effizienz, einen beschleunigten Ausbau der erneuerbarenEnergien und einen schnellen Einstieg in die Erzeugung von erneuerbaremWasserstoff."Treibhausgas-Emissionen entstehen nicht alleine bei der Verbrennung von Erdgas,sondern auch bei dessen Förderung, Verarbeitung und Transport. Hier kommt es zuLeckagen von Methan, dem Hauptbestandteil von Erdgas. Methan ist ein extrempotentes Klimagas. Laut Weltklimarat IPCC ist seine Klimawirksamkeit imVergleich zu CO2 über einen Zeitraum von 20 Jahren 87-mal so hoch. Schon geringeLeckagen fallen deshalb ins Gewicht.Cornelia Ziehm, Rechtsanwältin, die das Rechtsgutachten verfasst hat: "Die vomBergamt Stralsund erteilte Genehmigung sieht ausdrücklich Handlungsmöglichkeitenfür den Fall zuvor nicht absehbarer nachteiliger Auswirkungen von Nord Stream 2auf die Umwelt vor. Auf dieser Grundlage sind jetzt Untersuchungen zubetriebsbedingten Methan-Emissionen unter Berücksichtigung der aktuellenwissenschaftlichen Erkenntnisse anzuordnen. Die aktuellen wissenschaftlichenErkenntnisse geben mindestens erhebliche Hinweise darauf, dass dieMethan-Emissionen der Gasförderung tatsächlich deutlich höher sind, als bislangangenommen und von der Industrie angegeben. Die möglichen Emissionen würdendeshalb wahrscheinlich heute anders bewertet, als noch im Genehmigungsverfahren.Nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse wäre das Projekt erneut zu bewerten."Zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Nutzung von Erdgas ergänzt Christianvon Hirschhausen, TU Berlin: "Deutschland verfügt über ausreichende und sehrrobuste Kapazitäten zum Import von Erdgas. Die geplante zweite OstseepipelineNord Stream 2 ist zur Sicherung der Erdgasversorgung in Deutschland und Europanicht notwendig. Um die Klimaziele einzuhalten, muss weniger Erdgas importiertwerden. Schon deutlich vor 2050 muss Deutschland aus der Nutzung von fossilemGas vollständig aussteigen. Die zur Begründung der Pipeline verwendetenWirtschaftlichkeitsrechnungen beruhen auf überholten Annahmen zur Entwicklungder Erdgasnachfrage. Wird Nord Stream 2 zu Ende gebaut, würde dies dieAbhängigkeit von fossilen Energieträgern noch weiter erhöhen, es droht einunumkehrbarer Lock-In in eine rückwärtsgewandte Infrastruktur. Dies gilt nichtnur für Nord Stream 2, sondern auch für die in Deutschland aktuell im Baubefindliche EUGAL-Pipeline zum Weitertransport des Gases. Auch der Bau von EUGALsollte sofort gestoppt werden."Unabhängige und überprüfbare Messdaten zu den Methan-Leckagen liegen ausRussland bisher nicht vor. Zudem sind die Methoden zur Messung der Leckagen seitder Erteilung der Genehmigung für Nord Stream 2 in 2018 entscheidendweiterentwickelt worden: Statt einzelne Ventile oder Komponenten zu messen, istes nun Stand der Wissenschaft, gesamte Förderanlagen zu messen. Dies hat in denUSA bereits zu einer Anhebung der Methan-Emissionen aus der Öl- und Gasindustrieum 60 Prozent geführt.