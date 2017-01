Deutsche Umwelthilfe: Studie zu Stickstoffdioxid-Werten in deutschen Städten belegt das Totalversagen der Politik in Sachen Luftreinhaltung

Berlin (ots) - Norwegen (Oslo) und Schweiz (Tessin) reagieren aufLuftverschmutzung mit Dieselfahrverboten und kostenlosem Nahverkehr -Umweltbundesamt dokumentiert Anstieg der giftigen DieselabgasgiftesNO2 gegenüber dem Jahr 2000 um 40 Prozent - DUH rechnet mitGrundsatzentscheiden zu Dieselfahrverboten durch den BayerischenVerwaltungsgerichtshof noch im Februar und dasBundesverwaltungsgericht in Leipzig noch in diesem SommerDas Umweltbundesamt (UBA) hat heute, 31.1.2017, in einerPressemitteilung bekannt gegeben, dass auch im Jahr 2016 die Luftdeutschen Städten nahezu unverändert stark mit Stickstoffdioxid (NO2)belastet war. Während die Feinstaubbelastung im Durchschnitt langsamzurückgeht, erlebt Deutschland beim zweiten DieselabgasgiftStickstoffdioxid eine gegenteilige Entwicklung. Gegenüber dem Jahr2000 stieg die Anzahl der Messstationen mit festgestelltenGrenzwertüberschreitungen sogar um 40 Prozent an.Die vom Umweltbundesamt veröffentlichten Jahreswerte für Feinstaubund Stickstoffdioxid kommentiert Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführerder Deutschen Umwelthilfe (DUH):"Die heute vorgestellten Messdaten des Umweltbundesamtsdokumentieren eindrucksvoll das Totalversagen dieser Bundesregierungin der Luftreinhaltepolitik. In der norwegischen Hauptstadt Oslo undaktuell der schweizerischen Stadt Tessin verfügten die Behörden wegenhohen NO2-Werten kurzfristig Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge undluden die Bürger zur kostenlosen Nutzung von Bussen und Bahnen ein.Die Bundesregierung lässt hingegen ihre Bürger im Dieselruß allein.Trotz des vor 18 Monaten eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrensder EU-Kommission gegen die Bundesrepublik wegen andauernderÜberschreitung der Luftqualitätsgrenzwerte wird dieDieselförderpolitik ungeniert fortgesetzt. Der Vertreter derAutomobilindustrie in der Bundesregierung, Alexander Dobrindt,verhindert auch weiterhin die Verhängung angemessener undabschreckender Strafen gegenüber den beim Betrug ertapptenAutokonzernen. Die Daten des Umweltbundesamts sind eine Quittung fürden Kniefall des Bundesverkehrsministeriums und desBundesumweltministeriums vor den Interessen der Automobilindustrie,die Profitgier höher ansetzt als die Gesundheit der Menschen, die diegiftigen Diesel-Abgase, die aus den Diesel-Pkw strömen, einatmenmüssen. Trotz des Diesel-Abgasskandals diktiert die Autoindustrie derPolitik weiterhin was zu tun ist und setzt sich gegen wirksameMaßnahmen für Luftreinhaltung und Diesel-Fahrverbote ein. DieseTatenlosigkeit seitens der Politik ist strafbares Verhalten. Wirwerden die zuständigen Behörden auf dem Gerichtsweg dazu bringen,Dieselfahrverbote spätestens ab dem 1.1.2018 einzuführen. Wenn dieverantwortlichen Politiker nichts unternehmen, ist dies die einzigverbleibende Möglichkeit, um für saubere Luft in unseren Städten zusorgen und die Gesundheit der Menschen zu schützen."Links: Informationen zu den DUH-Klagen für saubere Luft:www.duh.de/themen/luftqualitaet/luftverschmutzung-quellen/verkehr/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDorothee Saar, Bereichsleiterin Verkehr & Luftreinhaltung030 2400867-72, saar@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Pressereferentin030 2400867-21, 0151 26749133, marggraf@duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell