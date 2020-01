Deutsche Umwelthilfe: Entwurf zur Fortschreibung des Stuttgarter Luftreinhalteplans ist unzureichend und rechtswidrig

Berlin (ots) - DUH sieht Einhaltung des Grenzwerts für das Dieselabgasgift NO2im Jahr 2020 als nicht sichergestellt - Nach Beschluss des VerwaltungsgerichtsStuttgart vom Januar 2020 muss Landesregierung im gesamten StadtgebietFahrverbote für alle Diesel-Fahrzeuge schlechter als Euro 6/VI vorsehen - DUH:Keine Ausnahmen für Euro 5 Diesel-Fahrzeuge mit Software-Updates - NO2-Grenzwertvon 40 µg/m3 wird allein an drei Messstellen um mehr als 25 ProzentüberschrittenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert den aktuellen Entwurf der 5.Fortschreibung des Stuttgarter Luftreinhalteplans als unzureichend. Der Umwelt-und Verbraucherschutzverband fühlt sich mit dieser Bewertung vomVerwaltungsgericht Stuttgart bestätigt. Das Gericht hatte imVollstreckungsverfahren der DUH gegen das Land Baden-Württemberg am 21. Januar2020 das höchste jemals in Deutschland verhängte Zwangsgeld gegen eine Regierungverfügt, um ein das gesamte Stadtgebiet umfassendes Dieselfahrverbot für alleFahrzeuge schlechter als Euro 6 durchzusetzen.Die DUH bewertet die Luftreinhalteplanung des Regierungspräsidiums Stuttgart alsausführendes Organ politischer Entscheidungen der Landesregierung alsgescheitert. Im zehnten Jahr der Gültigkeit der EU-Luftqualitätsgrenzwerte fürdas Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) und knapp zwei Jahre nach demrechtsverbindlichen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist nirgendwo inDeutschland die Luft flächendeckend so hoch mit giftigen Dieselabgasen belastetwie in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "In Baden-Württemberg regieren inder Luftreinhalte- und Verkehrspolitik nicht das Parlament bzw. dieLandesregierung, sondern die Vorstandsvorsitzenden der Autokonzerne. Daher rufeich vor allem Daimler-Chef Ola Källenius dazu auf, endlich MinisterpräsidentenKretschmann und dessen Stellvertreter Stobl zu erlauben, Diesel-Fahrverbote fürdie 'Saubere Luft' für das gesamte Stadtgebiet zu akzeptieren. Die in Stuttgartansässigen Autobosse Källenius und Blume müssen sich endlich bereiterklären,alle von Fahrverboten betroffenen Euro 5 Diesel-Pkw mit einer auch im Winterfunktionierenden Abgasanlage nachzurüsten. Wir werden ein das gesamteStuttgarter Stadtgebiet umfassendes Dieselfahrverbot für Euro 5-Diesel in 2020durchsetzen. Wenn das aktuell höchste jemals in Deutschland verhängte Zwangsgeldgegen eine Regierung in Höhe von 25.000 Euro auch nicht wirkt, hat dasVerwaltungsgericht bereits angekündigt, sich in der nächsten Stufe mit derBeugehaft zu beschäftigen."Der gesetzlich vorgeschriebene Jahresmittelwert von 40 µg NO2/m3 wird an derverkehrsnahen Messstation Neckartor seit Beginn der Datenerhebung permanent undweit überschritten. Im Jahr 2019 wurde der seit 2010 rechtlich geltendeGrenzwert mit einem Messwert von 53 µg NO2/m3 auch nach 10 Jahren derGrenzwertfestlegung massiv überschritten. In der Hohenheimer Straße, mit einemWert von 50 µg/m3, in der Pragstraße mit einem vorläufigen Wert von 58 µg/m3 undin der Talstraße mit einem vorläufigen Wert von 50 µg/m3, wurde der rechtlichgeltende Grenzwert im Jahresmittel 2019 um 25 und mehr Prozent überschritten.Der nun vorgelegte Planentwurf der 5. Fortschreibung des Luftreinhalteplans istbereits der dritte in 2019 veröffentlichte Plan, der erneut ungenügendeMaßnahmen vorsieht, um den Grenzwert für NO2 im Stadtgebiet Stuttgart imKalenderjahr 2020 einzuhalten."Obwohl zonale Fahrverbote bereits im Urteil vom 27. Februar 2018 desBundesverwaltungsgerichts für das gesamte Stadtgebiet von Stuttgarthöchstrichterlich festgeschrieben sind, wird weiterhin bewusst und nachInformation der DUH offensichtlich aufgrund einer politischen Absprache zwischenMinisterpräsident Kretschmann und seinem Stellvertreter Strobl gegen dasrechtskräftige Urteil verstoßen", so Jürgen Resch.Mit Informationsfreiheitsanträgen hat die DUH beantragt, Auskunft zur Art undInhalt des offensichtlich rechtswidrigen politischen Einwirkens inEntscheidungsprozesse der Landesverwaltung zur rechtskonformen Umsetzung derEU-Luftreinhaltungsrichtlinie zu erhalten.Der Fortschreibungsentwurf des Luftreinhalteplans zeigt ein weiteres Mal, dassalle bisher ergriffenen Maßnahmen - entgegen der jeweils veröffentlichtenBegründungen und Falschberechnungen - nicht ausreichen, um denrechtsverbindlichen NO2 Grenzwert von 40 µg/m3 im Jahresmittel flächendeckendeinzuhalten. So räumt das Regierungspräsidium Stuttgart ein, dass die in der 4.Fortschreibung begutachteten streckenbezogenen Fahrverbote unter Betrachtung deraktuellen Situation in 2019 nicht genügen. Der Entwurf der 5. Fortschreibungverstößt auch bei den darin geprüften zonalen Fahrverbotszonen gegen dasrechtskräftige Urteil des VG Stuttgart, da keine das gesamte Stadtgebietumfassenden Zone für Euro-5-Dieselfahrverbote vorgesehen ist und zudem über dieHälfte der Euro 5 Diesel-Fahrzeuge unabhängig von der Höhe der tatsächlichenNOx-Emissionen ausgenommen werden sollen.Der aktuelle Entwurf der 5. Fortschreibung sieht weit gefassteAusnahmeregelungen für das zonale Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Abgasklasseschlechter Euro 6/VI vor. Insbesondere die Ausnahme, dass Fahrzeuge mit einemSoftware-Update von Fahrverboten für weitere zwei Jahre ausgenommen sind,mindert die anzunehmende Wirkung der Fahrverbote, entbehrt jeder rechtlichenGrundlage und widerspricht dem rechtskräftigen Gerichtsurteil.Schließlich zeigen aktuelle Messungen des Prüfinstituts Emission Analytics fürdas ZDF Magazin Frontal 21 vom 21. Januar 2020 11 Prozent erhöhte NOx-Werte beieinem Mercedes C 220 Euro 5 nach dem Software-Update bei winterlichenTemperaturen. Vor dem Update blies der Mercedes 715 mg/km Stickoxide in dieLuft, das Vierfache des gesetzlichen Grenzwerts für Euro 5 Dieselautos von180mg/km. Nach dem Update lag der Durchschnittswert bei 764 mg/km. Nick Molden,Geschäftsführer von Emissions Analytics schlussfolgert in dem TV-Beitrag, dassdas Update die NOx-Emissionen nicht verbessert, es verschlechtere sie.Am 21. Januar 2020 hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart das für dieLuftreinhaltung in Stuttgart zuständige Land Baden-Württemberg imZwangsvollstreckungsverfahren zu einem Zwangsgeld von 25.000 Euro verurteilt,damit das rechtsgültigen Urteil vom 26.7.2017, endlich umgesetzt wird.Schon 2017 stellte das Gericht fest, dass eine schnellstmöglicheGrenzwerteinhaltung nur durch die Umsetzung eines Verkehrsverbots für alleDieselfahrzeuge unterhalb der Schadstoffklasse Euro 6/ VI in der gesamtenStuttgarter Umweltzone zu erreichen ist. Dies sieht die 5. Fortschreibung nichtvor und ist damit nicht geeignet, binnen weniger Monate denJahresmittelgrenzwert für NO2 sicher einzuhalten. Die Rechtsauffassung der DUHwird durch die Entscheidung des VG Stuttgart vom 21.1.2020 im Rahmen desVollstreckungsverfahrens gestützt. Demnach ist nicht nur die 4. Fortschreibungdes Luftreinhalteplans unzureichend, sondern unmissverständlich auch dieÜberlegungen, die dem Entwurf der 5. Fortschreibung zugrunde liegen.Hintergrund:Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat am 28. Juni 2019 die Beschwerdedes Landes Baden-Württemberg gegen einen Zwangsvollstreckungsbeschluss desVerwaltungsgerichts Stuttgart vom 26. April 2019 vollumfänglich zurückgewiesen.Das VG Stuttgart kam am 26. April 2019 zu dem Ergebnis, dass die aktuelleFortschreibung des Luftreinhalteplans für Stuttgart gegen das Urteil desBundesverwaltungsgerichts von Februar 2018 verstößt. Der Beschluss des VGStuttgart aus April 2019 ist damit rechtskräftig und muss umgesetzt werden. Dazugehört auch die Aufnahme von Fahrverboten für Euro 5 Diesel-Pkw in denLuftreinhalteplan ab dem 1. Juli 2019. Die DUH hat daraufhin das LandBaden-Württemberg aufgefordert, zonale Fahrverbote für Dieselfahrzeuge derSchadstoffklasse Euro 5/V in einen neunen Luftreinhalteplan aufzunehmen. DieserAufforderung kam das Land nicht nach, weshalb die DUH Anfang August 2019 beimVerwaltungsgericht Stuttgart einen Antrag auf ein höheres Zwangsgeld oderBeugehaft zur Vollstreckung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.Februar 2018 eingereicht hat. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat im Januar2020 dem Antrag der DUH auf Zwangsvollstreckung stattgegeben. Mit dem Beschlusswurde erstmals in Deutschland ein Zwangsgeld in Höhe von 25.000 Euro verhängt,das zudem an einen dritten Begünstigten, in diesem Fall an die DeutscheKinderkrebsstiftung, zu zahlen ist.Links:Stellungnahme der DUH zur 5. 