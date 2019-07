Berlin/München (ots) - Deutsche Umwelthilfe nimmt zur siebtenFortschreibung des Luftreinhalteplans für München ausführlichStellung - Höchstrichterlich für Ende 2019 verfügteGrenzwerteinhaltung des Dieselabgasgifts Stickstoffdioxid mitvorliegendem Plan unmöglich - Staatsregierung weigert sich weiterhin,das 2014 von der DUH erwirkte rechtskräftige Urteil für "SaubereLuft" umzusetzen und Fahrverbote für Euro 5 Diesel auszusprechen -Seit fünf Jahren andauernder Verstoß gegen das rechtskräftige Urteilwird am 3. September vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt - Zuklärende Frage: Muss Beugehaft gegen Ministerpräsident Söder verfügtwerden, um ihn zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit inBayern zu zwingen?Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert in einer heuteübermittelten Stellungnahme die aktuelle, siebte Fortschreibung desLuftreinhalteplans für München als rechtswidrig. Der Plan istungeeignet, um den seit 2010 geltenden Grenzwert für dasDieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) einzuhalten und damitschnellstmöglich die "Saubere Luft" für die Münchner Bürgerinnen undBürgern sicherzustellen. Bereits seit 2014 weigert sich diebayerische Staatsregierung, ein von der DUH erwirktes und seit fünfJahren rechtskräftiges Urteil des Verwaltungsgerichts München für die"Saubere Luft" in München umzusetzen und Diesel-Fahrverbote in demLuftreinhalteplan für die bayerische Landeshauptstadt zu verfügen.Nach wie vor wird der gesetzlich vorgeschriebene Jahresmittelwert von40 µg NO2/m3 an allen verkehrsnahen Messstationen in Münchenüberschritten. Die Landshuter Allee ist mit 66 µg/m3 weiterhin eineder dreckigsten Straßen Europas.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Erneut legt derFreistaat einen Luftreinhalteplan vor, der die schlechte Luft inMünchen festschreibt. Wie lange noch hält die Staatskanzlei ihreschützende Hand über die Verursacher des größten Industrieskandalsder deutschen Nachkriegsgeschichte und insbesondere deren bayerischeVertreter Audi und BMW? Anstatt die Dieselkonzerne dazu zu zwingen,die von ihnen betrogenen Käufer von 11 Millionen Diesel-Pkw zuentschädigen und Hardware-Nachrüstungen an den Fahrzeugenvorzunehmen, wird den Münchnern weiter die ihnen zustehende 'SaubereLuft' verweigert."Die DUH fordert für die schnellstmögliche Einhaltung desNO2-Grenzwerts zonale Fahrverbote für schmutzige Diesel-Pkw undNutzfahrzeuge bis einschließlich Euro 5/V, eine Hardware-Nachrüstungaller ÖPNV-Busse und Kommunalfahrzeuge sowie neben vielen weiterenkonkreten Vorschlägen eine Stärkung des ÖPNV und gleichzeitigeVerteuerung und Verknappung des Parkraums für Pkws in der MünchnerInnenstadt.Die vorliegende Fortschreibung des Luftreinhalteplans setzt zudemnur halbherzig und nur bei einem kleinen Teil der schmutzigenkommunalen Dieselflotte die vom Bund mit 80 Prozent finanziellgeförderte Hardware-Nachrüstung von Bussen und schwerenKommunalfahrzeugen wie Müll- oder Straßenreinigungsfahrzeugen um.Jegliche Anreize und Vorgaben für die besonders die Luft belastendenleichten Lieferfahrzeuge fehlen zudem komplett im vorliegendenLuftreinhalteplan. Handwerker- und Lieferfahrzeuge sollen trotzstaatlicher Förderprogramme unbeschränkt weiter mit beliebigschmutzigen Abgaswerten die Münchner Innenstadt befahren.Im Zwangsvollstreckungsverfahren der DUH gegen die bayerischeStaatsregierung (AZ: 22 C 18.1718) für die "Saubere Luft" in Münchenverhandelt der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 3. September 2019über die Frage, ob eine Zwangshaft gegenüber den für denLuftreinhalteplan München verantwortlichen Amtsträgern zulässig undnotwendig ist. Vorangegangen war ein Beschluss des BayerischenVerwaltungsgerichtshofs (BayVGH) von November 2018. Darin wirft derBayVGH der Staatsregierung und ihrem Ministerpräsidenten Markus Söderevidente Amtspflichtverletzungen, eine gezielte Missachtung desGerichts sowie die Bedrohung des Fortbestands des Rechtsstaats vor.Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt,ergänzt: "Ministerpräsident und Umweltminister machen weiter wiegehabt. Zu bestaunen ist ein täglicher Verfassungsbruch, wie es ihnso in der Bundesrepublik noch nicht gab. Dass eindeutige gerichtlicheUrteile über Jahre hinweg bewusst missachtet werden, ist das Niveaueiner Bananenrepublik."Hintergrund:Die DUH hat am 29. Februar 2012 Klage gegen den Freistaat wegenÜberschreitung des Stickstoffdioxid (NO2)-Grenzwertes erhoben. MitUrteil des Verwaltungsgerichts München vom 9. Oktober 2012 wurde derFreistaat Bayern antragsmäßig verurteilt, den Luftreinhalteplan mitallen Maßnahmen fortzuschreiben, die erforderlich sind, um denGrenzwert für NO2 einzuhalten. Das Urteil ist seit 2014rechtskräftig. Da trotz anhaltender Luftverschmutzung keinekurzfristig wirksamen Maßnahmen für eine schnellstmöglicheGrenzwerteinhaltung ergriffen werden, hat die DUH dasZwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet. Nachdem bereits mehrereZwangsgelder verhängt wurden, ist die Zwangshaft dieverwaltungsrechtlich nächste Konsequenz.Der BayVGH hat durch Beschluss vom 9. November 2018 entschieden,die Frage der Zulässigkeit einer Zwangshaft gegenüber den für denLuftreinhalteplan München verantwortlichen Amtsträgern dem EuGH zurVorabentscheidung vorzulegen. Der BayVGH stellt in seinem Beschlussfest, dass die Haltung der Landesregierung ein für den Fortbestanddes Rechtsstaats bedrohliches Rechts- und Politikverständnis zeigt(Beschluss, Rn. 120). Nach der Rechtsauffassung des BayVGH ist imnationalen Recht nicht mit abschließender Klarheit geregelt, ob ineiner solchen Situation auch zum Mittel der Zwangshaft gegriffenwerden dürfe. Diese Klarheit könnte sich aber dadurch ergeben, dassdas Recht der Europäischen Union dazu verpflichte, im Zweifel zurAnwendung dieses Mittels zu greifen, wenn sich andernfalls dasUnionsrecht nicht effektiv durchsetzen ließe.Links:- Zur Stellungnahme der DUH zur siebten Fortschreibung desLuftreinhalteplans München: http://l.duh.de/p190729a- Beschluss BayVGH vom 9. 