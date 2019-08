Deutsche Umwelthilfe zu 50 Jahren Glas-Perlenflasche: Mehrwegflaschen sind die klima- und umweltfreundlichste Getränkeverpackung

Berlin (ots) - Perlenflasche der Genossenschaft DeutscherMineralbrunnen feiert am 28. August 50. Geburtstag - ErfolgreichsteMehrwegverpackung der Welt vermeidet Abfall, schützt das Klima undschont Ressourcen - Deutsche Umwelthilfe empfiehlt Verbrauchern füreine umweltfreundliche Getränkewahl regionale Mehrwegprodukte zunutzen und Einweg-Plastikflaschen sowie Dosen konsequent zu meiden -DUH-Aktion zur Auslistung von Einweg-Plastikflaschen aus allenöffentlichen Einrichtungen und zur konsequenten Nutzung von Mehrwegzeigt erste Wirkung: Mittelständischer Mineralbrunnen HallerWildbadquelle stellt Nutzung von Einweg-Plastikflaschen ein und fülltseine Getränke nur noch in Mehrweg-Poolflaschen aus Glas abDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) weist anlässlich des 50-jährigenJubiläums der Glas-Perlenflasche am 28. August darauf hin, dass diesebis heute die umwelt- und klimafreundlichste Getränkeverpackung ist.Die DUH fordert Verbraucher, Händler, Behörden und Abfüller zu einemkonsequenten Verzicht auf Einweg-Plastikflaschen und Dosen auf.Vorteil der am 28. August 1969 eingeführten Mehrweg-Poolflasche derGenossenschaft Deutscher Mineralbrunnen (GDB) ist, dass alle andiesem Mehrwegsystem teilnehmenden Abfüller sie gleichermaßen nutzenkönnen. Als Poolflasche wird sie für eine erneute Abfüllung einfachzum nächstgelegenen Mineralbrunnen gebracht. So werden Transportwegeenorm verkürzt. Als Glas-Mehrwegflasche kann sie zudem bis zu 50 Malund als PET-Mehrwegflasche bis zu 25 Mal wiederbefüllt werden. Dasvermeidet Abfälle, spart Ressourcen und schützt das Klima."Nie waren Mehrwegflaschen wichtiger als heute. Angesichts immergrößerer Abfallberge aus Einwegverpackungen braucht esumweltfreundliche Alternativen. Durch die Nutzung wiederverwendbarerMehrwegflaschen könnte pro Jahr die klimabelastende Herstellung vonmehr als 16 Milliarden Einwegplastikflaschen und 3 MilliardenGetränkedosen verhindert werden. Die Mehrwegquote liegt im Bereichder Mineralwässer aktuell nur noch bei rund 30 Prozent. Deshalbfordern wir alle öffentlichen Einrichtungen, Ämter, Schulen undUniversitäten dazu auf, konsequent auf Getränke in Einweg-Plastik zuverzichten und auf regionale Getränke in Mehrwegflaschen umzusteigen.Eine besondere Verantwortung haben auch die regionalenGetränkeabfüller, Getränkehändler und die Verbraucher, sichkonsequent von unökologischen Einwegverpackungen zu verabschieden",sagt die Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.Die DUH-Initiative für Mehrweg in allen öffentlichen Einrichtungenträgt dazu bei, dass sich Abfüller wirklich klimafreundlich verhaltenund zeigt erste Erfolge: Die Haller Wildbadquelle aus Schwäbisch Hallhat angekündigt, zum 31. Dezember 2019 die Produktion vonEinweg-Plastikflaschen einzustellen und ausschließlichMehrweg-Poolflaschen der GDB aus Glas nutzen zu wollen. Die HallerWildbadquelle setzt als mittelständisches Unternehmen somit voll aufKlimaschutz und zeigt, dass Einweg-Plastikflaschen, besonders fürregional agierende Abfüller, verzichtbar sind."Leere Einweg-Plastikflaschen werden häufig unkomprimiert inGetränkekästen zurück zum Abfüller transportiert. Dort werden dieseFlaschen dann zerstört. Das macht einfach keinen Sinn. WennGetränkeverpackungen schon zum Abfüller zurücktransportiert werden,dann sollten sie so beschaffen sein, dass sie wiederbefüllt werdenkönnen. Mehrwegflaschen spielen besonders im regionalen Vertrieb ihreStärken im Vergleich zu Einweg aus. Daher sind Einweg-Plastikflaschenin Getränkekästen besonders absurd. Viele Verbraucher denken, eshandele sich dabei um ein Mehrwegprodukt. Wir fordern allemittelständischen Mineralbrunnen auf, dem Beispiel der HallerWildbadquelle zu folgen, den Einsatz von Einweg-Plastikflascheneinzustellen und auf Pool-Mehrwegflaschen umzustellen", sagt ThomasFischer, Leiter für Kreislaufwirtschaft der DUH.Bislang füllen deutschlandweit rund 200 Mineralbrunnen mehr als500 Getränkemarken in die Perlenflasche der GDB ab. Damit ist sie dieerfolgreichste Mehrwegverpackung der Welt. Wegen ihrer 230 Perlenwird die Flasche auch Perlenflasche genannt.Das Mehrwegsystem für Getränkeflaschen hat sich seit derEinführung im Jahr 1969 stetig weiterentwickelt. "Mehrwegflaschenwurden bei gleicher Umlaufhäufigkeit gewichtsoptimiert. So ist diePerlenflasche um insgesamt zehn Prozent leichter geworden. DerEinsatz von Wasser und Lauge bei Spülprozessen hat sich zudemerheblich verringert, Waschtemperaturen wurden gesenkt sowie durchDigitalisierung Logistikprozesse verbessert und Transportwegeverkürzt. Mehrwegflaschen sind nach wie vor die umwelt- undklimafreundlichste Getränkeverpackung", sagt Fischer.Durch die Einführung eines neuen 1,0 Liter Glas-Mehrweggebindessowie eines Sechserkastens wurde auch neuen Ansprüchen derVerbraucher Rechnung getragen. Dadurch bleiben Mehrwegflaschen nichtnur besonders umwelt-, sondern auch verbraucherfreundlich."Mehrweg ist mehr als nur ein Verpackungssystem. Es ist einAusdruck gesellschaftlicher Werte. Dabei steht Mehrweg fürWertschätzung und einen sorgsamen Umgang mit Dingen, Einwegentspricht hingegen dem rücksichtslosen Konsum einerÜberflussgesellschaft. Würden alle so leben wie die Menschen inDeutschland, bräuchten wir drei Erden. Deshalb haben wir mit unseremFilm "Mehrwert" die ungleichen Wertvorstellungen, die Mehrweg- undEinwegverpackungen zu Grunde liegen, auf menschliche Beziehungenübertragen", sagt Metz.Händler, Verbraucher, Social-Media-Redaktionen und Kinos könnenden Film weiterverbreiten und kostenfrei verwenden:http://l.duh.de/mehrwertHintergrund:Die DUH setzt sich im Rahmen des Projekts "Mehrweg. Mach mit!" fürden Einsatz klimafreundlicher Getränkeverpackungen ein. Das Projektist Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung undwird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit gefördert, aufgrund eines Beschlusses des DeutschenBundestages. 