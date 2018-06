Deutsche US-Handelskammer rechnet mit Einigung im Zollstreit

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Geschäftsführerin US-amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany), Eveline Metzen, rechnet trotz der Eskalation der vergangenen Tage mit einer Einigung im US-europäischen Zollstreit. "Amerikaner und Europäer sammeln jetzt Verhandlungsmasse. Ich bin zuversichtlich, dass sie sich am Ende auf einen Deal werden verständigen können", sagte Metzen den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagausgaben).

"Einen echten Handelskrieg können sich beide Seiten nicht leisten", fügte sie hinzu. Nicht nur die Vergeltungsmaßnahmen der EU, sondern auch die US-Zölle selbst könnten die amerikanische Wirtschaft belasten, sagte Metzen. "Die im Vergleich zu den Stahlherstellern ungleich wichtigere stahlverarbeitende Industrie in den USA ist auf Importe angewiesen. Die Unternehmen in dieser Branche werden durch die Zölle geschwächt", warnte die Expertin. Deshalb sehe die US-Wirtschaft den Kurs der Trump-Regierung in ihrer Mehrheit kritisch. "Der größte Teil der amerikanischen Wirtschaft lehnt neue Strafzölle im internationalen Handel schlicht ab", betonte Metzen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur