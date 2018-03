Deutsche Top Redner schaffen den Sprung über den großen Teich / Top Speaker Giers & Rübbe bekommen Angebot für ein eigenes US-Radioformat bei iHEART-Radio (FOTO)

Berlin / Los Angeles (ots) -- Marcus Rübbe erreicht den 3. Platz in der Weltgesamtwertung beimUS Speaker Grand Slam 2018- Die Fachjury: Marcus Giers mit den Hollywood-Größen DavidStrasberg, Werner Daehn und Hollywood-Managerin Ruth Bornhauserin einer JuryPünktlich zu den Oscars 2018 in Los Angeles können zwei Top RednerDeutschlands einen viel versprechenden Deal verkünden: DieProduktionsgesellschaft UBN Radio/TV aus dem Hause von iHeartRadiohat dem deutschen Business-Expert Marcus Giers das Angebot für eineeigene Radiosendung bei dem zweitgrößten Radiosender der USAunterbreitet. Mit dabei ist auch der Redner & Framing-Expert MarcusRübbe. Die beiden wären damit wohl die ersten deutschen Top-Redner,die es ins Programm eines großen US-Senders schaffen...Ob das geplante Radioformat - mit dem ins Deutsche übersetztenTitel - "von den Besten lernen" in den USA sein Publikum finden wird,steht noch in den Sternen - doch offenbar sorgten mehrereExklusivinterviews mit den beiden deutschen Top Experten wohl dafür,künftig Formate auf "internationalem Niveau" produzieren zu wollen.In mehreren Interviews bezeichnete der große US-Sender iHeartRadiodie beiden Deutschen als "best of Germany" oder "some of the greatestentrepreneurial minds Germany has to offer".Deutschlands Framing-Expert Nr. 1, Marcus Rübbe, gewann im Märzals bester europäischer Redner beim US Speaker Grand Slam 2018 inHollywood und sicherte sich in der Weltgesamtwertung den drittenPlatz hinter den Amerikanern Keith Mitchell (Ex-NFL-Footballstar) undJLouis Mills (US Serienstar, CBS-Heartbeat). In der hochkarätigenJury des internationalen Wettbewerbs saß auch der Initiator desSpeakerslams Marcus Giers, der nach Meinung der Moderatorin &US-Schauspielerin Adrienne McQueen zu einem der herausragendstenMarketinggenies in Deutschland zählt und für sie ebenfalls einhochkarätiger Speaker auf Weltklasseniveau ist. Zusammen mit ihmsaßen die Hollywood-Größen David Strasberg, CEO der berühmtestenSchauspielschule weltweit, Ruth Bornhauser, einer dereinflussreichsten Hollywood-Managerinnen und Werner Daehn, bekanntaus Walküre mit Tom Cruise und Triple X mit Vin Diesel, der nebenChristoph Walz und Diane Kruger zu den erfolgreichsten deutschenHollywood-Schauspielern zählt, in der Jury.Immer wenn Marcus Giers und Marcus Rübbe zusammen erscheinen,sorgen sie für einen Wirbel der Motivation und für ein fulminantesFeuerwerk der Emotionen. Sie sammeln reihenweise internationaleEhrungen, wie den THE EDEN ACHIEVEMENT AWARD vom renommiertenkalifornischen EDEN MAGAZINE oder die Ehrung durch das US WORLD FILMINSTITUTE 2016 für Marcus Giers. Dabei zeigen sie, dass sie zu denbesten und erfolgreichsten ihrer Branche international zählen. Nebenpersönlichen Einladungen in die Residenzen internationalerStaatsvertreter, darunter Deutschlands und Frankreichs, wurde ihnenauch die Ehre zuteil die Oscar Nacht bereits zum wiederholten Mal mitinternationalen Pop- und Filmgrößen zu erleben. In diesem Jahrfeierten sie u.a. zusammen mit Sir Elton John, Heidi Klum, RolandEmmerich, Joan Collins, Nicole Scherzinger, der Star-Moderatorin voniHeartRadio, Candice Bar und vielen anderen Celebrities."Dieser Erfolg entstand aus einer transatlantischen Partnerschaft,bestehend aus einem deutsch-amerikanischen Team. Dieses setzt sichzusammen aus vielfältigen und bemerkenswert talentierten Mitarbeiternin Berlin, Koblenz und Los Angeles" so Giers. "Wir sind begeistertals einige der wenigen deutschen Redner international einen so großenErfolg zu realisieren und gleichzeitig als Vorbild für andereRednerkollegen fungieren zu können. So können wir zeigen, dass mitdem Glauben an sich und seine Träume, Mut und LeidenschaftAußergewöhnliches möglich werden kann."Über Marcus GiersDer Lebensweg von Marcus Giers lässt sich in etwa so beschreiben:"From rags to riches." Ohne Schulabschluss gestartet, stieg er zumAufsichtsrat eines deutschen Bauträgerunternehmens auf. 2010 kam dannder große Absturz: Über 600.000 Euro Schulden und eineRestbarliquidität von 10,82 Euro. Er reiste nach Spanien und in dieUSA aus und schaffte den Turnaround als internationaler Top-Speakerund Markenexperte. US-Medien, wie der zweitgrößte Sender der USA(IHeart Radio), bezeichnen ihn als "Germany's best and ... one of thegreatest intrepreneurial mind Germany has to offer". Große Nameneuropäischer Königs- und Bundespräsidenten-Familien findet man inseiner Kundendatei neben Großkonzernen und international agierendenGlobalplayern. Marcus Giers berät Hidden Champions und Deutschlandsstille Helden, diniert mit Philanthropen und Stars wie Sir Elton Johnund Bruno Serato. 2016 wurde er vom US-World Film Institute geehrt,was ihn mit Persönlichkeiten wie Tom Hanks, Sandra Bullock oder BenStiller verbindet. Giers ist heute ein gefragter Speaker und einerder erfolgreichsten Business-Experten in Deutschland. Er lebt aufMallorca sowie in Los Angeles, ist auf der ganzen Welt zu Hause undals Storymarketing-Experte garantiert eine Story für sich.Mehr Infos auf: www.marcus-giers.comÜber Marcus RübbeMarcus Rübbe studierte Psychologie, Erziehungs- undSportwissenschaften an den Universitäten Münster und Bielefeld. Nachdem Studium arbeitete Rübbe als wissenschaftlicher Mitarbeiter undavanciert schnell zu einem international gefragten Top-Berater undProjektmanager.Parallel dazu wurde Marcus Rübbe Trainer und Bildungsmanagerführender nationaler Bildungsorganisationen. Seine Schwerpunkte undArbeitsbereiche sind die kognitive Linguistik und der Einfluss vonSprache auf wirtschaftliches Denken und Handeln sowie dieInterdependenz von Medien und Wirtschaftsthemen an den BeispielenDeutschland, Europa und den USA.Im Jahr 2010 positionierte Marcus Rübbe das BeratungsunternehmenRÜBBE & GRAB mit einem einzigartigen Konzept und wurde damit zu einemder führenden Hidden Champions in seiner Branche. Sein anhaltenderErfolg führt dazu, dass er an den größten Hochschulen Europas,Universitäten und Unternehmen als Dozent, Mentor und Berater gefragtist. Zu seinen Kunden gehören Top-Manager aus der internationalenWirtschaft, der Bildung und der Politik. Er zählt zu den führendenSpeaker-Experten in seinem Fachgebiet und hält weltweit Vorträge für"Framing-Strategies". Aktuell arbeitet er an seinem Buch "BusinessFraming - the way for excellent results".Weitere Infos auf: www.marcus-ruebbe.com