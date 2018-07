Deutsche Top-Autozulieferer steigern Umsatz auf 221 Mrd. Euro und verstärken sich durch strategische Transaktionen (FOTO)

München (ots) -PwC Strategy& Analyse: Der Weltmarktanteil deutscher Zuliefererstagniert seit 2015 bei 24% / Deutsche Zulieferer mit internationalhöchster F&E-Quote / Zunehmend strategische M&A in den BereichenSoftware und Elektrik/ElektronikTrotz der noch immer schwelenden Dieselkrise und strukturellerUmbrüche wie dem Weg hin zum vernetzten und autonomen Fahren ist dieinternationale Automobilzulieferer-Branche solide aufgestellt: Die 86weltweit umsatzstärksten Zulieferer erzielten 2017 zusammen einenErlös in Höhe von 909 Mrd. Euro, was einem Wachstum von 5,7% imVergleich zu 2016 (860 Mrd. Euro) entspricht. ImFünf-Jahres-Vergleich (2013-2017) wuchsen die Topzulieferer mit einemjährlichen Schnitt von 8% sogar stärker als die 11 internationalenTop-OEMs (6% pro Jahr). Deutsche Zulieferer setzten im vergangenenJahr 221 Mrd. Euro um und konnten ihren Weltmarktanteil von 21% imJahr 2013 auf 24% ausbauen; allerdings stagniert dieser Wert seit2015. Dagegen verloren asiatische Zulieferunternehmen ebenso wie dieeuropäischen (ohne Deutschland) im selben Zeitraum 2 Prozentpunkteihres Weltmarktanteils, während amerikanische Zulieferer einenProzentpunkt dazugewannen. Das sind die zentralen Ergebnisse deraktuellen Analyse "Wachstumsperspektive Autozulieferer: Die Akkussind geladen - doch wohin führt der Weg?" von Strategy&, derStrategieberatung von PwC."Die deutschen Zulieferer haben die disruptiven Entwicklungen inder Autobranche bislang gut gemeistert. Durch die hohe Qualität ihrerProdukte konnten sie weiterhin ein Preispremium durchsetzen underfolgreich vermarkten, insbesondere zulasten der japanischenKonkurrenz. Letztere ist von den schwächelnden japanischenHerstellern abhängig und blieb vor allem im wichtigen chinesischenMarkt in der Vergangenheit hinter den hohen Erwartungen zurück",erläutert Richard Viereckl, Partner bei PwC Strategy& Deutschland.Die deutschen Topzulieferer scheinen entschlossen, ihre Positionals Innovations- und Qualitätsführer zu festigen, denn sie eint eineim internationalen Vergleich besonders hohe F&E-Intensität: ImSchnitt investierten die führenden deutschen Zulieferer zwischen 2015und 2017 5,7% ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung.Europäische Zulieferer (ohne Deutschland) erreichten im selbenZeitraum eine F&E-Quote von gerade einmal 3,7%. In Asien und inAmerika steckten die Zulieferer sogar nur 3,2 bzw. 3,1% ihresUmsatzes in Forschung und Entwicklung."Richtet man den Blick auf die Unternehmensportfolios derdeutschen Zulieferer, sind zwei spezielle Cluster erkennbar. DieReifenbranche beeindruckt mit traditionell hohen und immer nochsteigenden EBIT-Margen bei moderaten F&E-Ausgaben. Danebeninvestieren insbesondere die großen Zulieferer mit breitemProduktportfolio bei solider EBIT-Marge überdurchschnittlich viel inF&E", kommentiert Henning Rennert, Partner bei PwC Strategy&Deutschland. "Trotz oder gerade wegen der guten Performance derdeutschen Zulieferer sind diese Investitionen strategisch wichtig,denn im zukünftigen Spannungsfeld elektrischer, autonomer, vernetzterund geteilter Autos müssen alle Player erst noch Kompetenzenaufbauen. Zudem setzen internationale Wettbewerber insbesondere ausChina gerade zum Sprung an."Für den strategischen Kompetenzaufbau in Zukunftsfeldern sprechenauch die starken M&A-Aktivitäten der Branche. 85% der untersuchtendeutschen Zuliefererunternehmen haben zwischen 2015 und 2018entsprechende Transaktionen getätigt. Die Firmen richten ihren Fokusdabei vor allem auf den anorganischen Aufbau vonSoftware-Kompetenzen: Vergleicht man den Zeitraum von 2012 bis 2014mit den Jahren 2015 bis 2018, haben sich die Käufe im BereichSoftware auf globaler Ebene mehr als verfünffacht. Auch bei Elektrikbzw. Elektronik stiegen die Zukäufe zwischen den beiden betrachtetenZeiträumen um 48%, wobei sich die Zulieferer besonders imInfotainment-Bereich engagierten. Aufkäufe bei Hybrid- undBEV-Antrieben gingen dagegen um 7% zurück, was darauf schließenlässt, dass die Industriestruktur in dieser Sparte bereits gefestigtist.Vor allem große Zulieferer rüsten sich mit gezieltenF&E-Investitionen sowie einem Portfoliomanagement für die Zukunft unddigitalisieren ihre Produkte oder erweitern ihr Angebot mitDienstleistungen wie digitalen Flottenmanagement-Lösungen,Kartendaten oder Ridesharing. Auf diesem Gebiet treten die Zuliefererneuerdings sogar in direkte Konkurrenz zu den Autoherstellern underreichen somit auch den B2C-Markt. Diesen haben Software-Gigantenschon seit Jahren erobert und verfügen bereits über etablierteStrukturen sowie ausgezeichnete Kompetenzen in einigen Bereichen,sodass sich der Wettbewerb erhöht. Zudem investieren die großenTechnologiefirmen deutlich stärker im Bereich F&E bei gleichzeitigkürzeren Entwicklungszyklen und größerer Agilität. "Will sich diedeutsche Automobilindustrie hier mittelfristig nicht die Butter vomBrot nehmen lassen, wird das nur durch eine stärkere Kooperation vonTopzulieferern mit Herstellern möglich sein - vereinte Kräfte sindgefragt", schließt Rennert.Die Ergebnisse der Automobilzulieferer-Studie finden Sie unter:https://www.strategyand.pwc.com/de/studie/autozulieferer-perspektiveMethodikFür die Studie wurden 86 internationale Topzuliefererunternehmenuntersucht. In die Analyse flossen die Finanzkennzahlen (Bilanz-,G+V- und weitere Kennzahlen wie die F&E-Quote) der Zulieferer ebensowie M&A-Daten ein. 