Deutsche Tochterunternehmen von Elbit Systems stattet das Deutsche Heer mit Funkgeräten aus

Weitreichender Technologietransfer erleichtert die Produktion undden effektiven Kundendienst vor Ort sowie die gemeinschaftlicheWeiterentwicklung, die für die Entwicklung zukünftiger Systeme undAnwendungen erforderlich ist.Haifa, Israel (ots/PRNewswire) - Nach intensiven Testserien undtechnischen Erprobungen wurde das PNR 1000 Funksystem der E-LynXFamilie für die Bundeswehr ausgewählt. TELEFUNKEN RACOMS wird dieDeutsche Bundeswehr mit den E-LynX-Funkgeräten PNR 1000 für denSoldaten in tragbarer- und Fahrzeugausführung beliefern. DieE-LynX-'Soldaten'-Funkgeräte werden auf Trupp-, Gruppen-, Zug- undKompanieebene eingesetzt und an Bord verschiedener Kampffahrzeuge wiedem SPz PUMA installiert.Mit einem tiefgreifenden Technologietransfer (TOT) wird dieEntwicklung und Fertigung der E-LynX-Funkgeräte für die Bundeswehrvor Ort verstärkt und ausgebaut, ebenso wie die Entwicklung weitererProdukte und Fähigkeiten. Entwicklung und Produktion werden durch dieProduktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtung (F&E) vonTELEFUNKEN RACOMS am Standort Ulm realisiert, der auch alsKundendienst- und F&E-Zentrum für Deutschland dienen wird.Die E-LynX-Funkgeräte unterstützen die vernetzte Operationsführungim klassischen Szenario als auch in den aktuellen und zukünftigenEinsatzszenarien, sowie in der hypriden Einsatzlage. DiesesFunksystem befähigt den Nutzer mit der Fähigkeit, mehrereSprachgruppen in einem einzigen Kanal und schnelle Datendienstenutzen zu können. Darüber hinaus ermöglicht das effektive MANETNetzwerk das schnelle Schließen von"Sensor-to-Shooter"-Wirkungsketten und die echtzeitgenauePositionsbestimmung der eigenen Kräfte auf Basis der integriertenBlue Force Tracking-Fähigkeit. Die ausgelieferten Funkgeräte werdenmit modernsten Wellenformen und einzigartigerConcurrent-Flooding-Technologie ausgestattet sein, die perMultiHop-Verfahren (Endgerät = Vermittlungsknoten) die Reichweitedeutlich erhöhen sowie die Netzwerkagilität und -robustheit bei starkverringerter Latenz verbessern können.Haim Delmar, EVP und General Manager der Elbit System C4I & CyberDivision: "Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Ausrüstung derSoldaten der Bundeswehr mit dem E-Lynx-Funkgerät ausgewählt wordensind. Ich bin überzeugt, dass die offene Architektur desE-Lynx-Funksystems, das Ausmaß des erfolgten Technologietransfers undunsere ausgezeichneten Kapazitäten und Fähigkeiten in Deutschland zurtermingerechten Auslieferung, zum effektiven Vor-Ort-Kundendienst undzur gemeinschaftlichen Weiterentwicklung beitragen werden, die fürEntwicklung zukünftiger Dienste und Anwendungen erforderlich sind."Über TELEFUNKEN RACOMSDer Spezialist für Kommunikationslösungen mit Sitz in Ulm ist ausder weltweit bekannten Marke TELEFUNKEN hervorgegangen. Heute bietetdas Produktportfolio der TELEFUNKEN Radio Communication Systems GmbH& Co. KG (TELEFUNKEN RACOMS) ein breites Angebot in den BereichenFunksystem- und Kommunikationslösungen, sowie Elektrooptik fürmilitärische Anwendungen der Land-, See- und Luftstreitkräfte.www.tfk-racoms.comÜber Elbit SystemsElbit Systems ist ein internationales Hochtechnologieunternehmen,das an vielen Verteidigungs-, Heimatschutz- und Wirtschaftsprogrammenauf der ganzen Welt beteiligt ist. Die Geschäftsfelder desUnternehmens, das sich aus Elbit Systems und seinenTochterunternehmen zusammensetzt, reichen von Luft-, Land- undSeesystemen und Command, Control, Communications, Computers,Intelligence, Surveillance and Reconnaissance ("C4ISR") überunbemannte Flugsysteme, modernste Elektrooptik, elektrooptischeRaumsysteme und EW-Suites bis hin zu SIGINT-Systemen, Datenfunk- undKommunikationssystemen, Funkgeräten und cyberbasierten Systemen sowieMunition. Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens liegt in derModernisierung und Aufrüstung bestehender Plattformen, derEntwicklung neuer Technologien für Anwendungen in der Verteidigung,im Heimatschutz und in der Wirtschaft sowie in der Bereitstellung vonSupportdiensten wie Schulungen und Simulationsanlagen.Weiterführende Informationen können Sie auf www.elbitsystems.com,Twitter (https://twitter.com/ElbitSystemsLtd) oder unseremoffiziellen Youtube(https://www.youtube.com/channel/UCnHahmwZkl4wddBn5jeHRJQ)-Kanalfinden.Diese Pressemitteilung enthält 'zukunftsgerichtete Aussagen' (imSinne von Section 27A des Securities Act von 1933, in gültigerFassung, und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, ingültiger Fassung) in Bezug auf Elbit Systems Ltd. und/oder ihreangeschlossenen Unternehmen (zusammenfassend das Unternehmen), diesich nicht auf historische oder aktuelle Daten bzw. Fakten beziehen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich auf Erwartungen,Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Führung. Diezukunftsgerichteten Aussagen sind im Sinne der US-Gesetzgebung(Safe-Harbor-Klausel des Private Securities Litigation Reform Act von1995 in gültiger Fassung) getätigt worden. Diese Aussagen stellenkeinerlei Garantie für die zukünftige geschäftliche Entwicklung darund beinhalten bestimmte Risiken und Unwägbarkeiten, die schwervorhersagbar sind. Daher können tatsächliche zukünftige Ergebnisse,Geschäftszahlen und Trends aufgrund einer Vielzahl von Faktorenerheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. DieseFaktoren können sein: Umfang und Laufzeit der Kundenverträge;behördliche Vorschriften und Genehmigungen; Änderungen bei derVerteilung der staatlichen Haushaltsmittel; generellemarkttechnische, wirtschaftliche und politische Bedingungen in denLändern, in und mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt, wie z. B.Israel und die USA; Abweichungen von prognostizierter zurtatsächlicher Programm-Performance, wie z. B. die Fähigkeit beilangfristigen Festpreisaufträgen Gewinne zu erzielen; und dieErgebnisse gesetzlicher und/oder regulatorischer Verfahren. Die o.a. Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit undweiterführende Informationen sind dem neuesten Jahresabschlussberichtvon Elbit Systems Ltd. in Form 20-F zu entnehmen, der derUS-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vorliegt. Sämtlichezukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich für den Zeitpunktder Veröffentlichung dieser Mitteilung. Das Unternehmen aktualisiertseine zukunftsgerichteten Aussagen nicht.Elbit Systems Ltd., das Logo, die Marke, sowie Produkt-, Dienste-und Verfahrensbezeichnungen in dieser Pressemitteilung sind Markenoder Dienstleistungsmarken der Elbit Systems Ltd. oder seinerangeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Marken-, Produkt- undVerfahrensbezeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. DasNennen oder die Nutzung eines Produkts, Dienstes oder Verfahrens, dasnicht von Elbit Systems Ltd. stammt, stellt keine Empfehlung,Befürwortung, Zugehörigkeit oder Billigung des Produkts, Dienstesoder Verfahrens durch Elbit Systems Ltd. dar. Keine der hierinenthaltenen Bestimmungen kann dahin gehend ausgelegt werden, dassjegliche Lizenzen oder Rechte unter irgendwelchen Patent-, Urheber-,Marken- oder anderen intellektuellen Eigentumsrechten von ElbitSystems Ltd. oder dritten Parteien stillschweigend, perRechtsverwirkung oder anderweitig gewährt werden.Pressekontakt:David VaakninVP, Head of Corporate CommunicationsTel.: 972-77-2946691Handy: 972-52-8000403david.vaaknin@elbitsystems.comDana Tal-NoymanManager Corporate Communications & DigitalTel.: 972-77-2948809Handy: 972-54-9998809dana.tal@elbitsystems.comOriginal-Content von: Elbit Systems, übermittelt durch news aktuell