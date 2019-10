Deutsche Thomas Cook zieht Kreditantrag zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Thomas Cook Group":

OBERURSEL (dpa-AFX) - Der insolvente deutsche Reiseveranstalter Thomas Cook verfolgt seinen Antrag auf einen staatlichen Überbrückungskredit nicht weiter.



Grund sind insolvenzrechtliche Schwierigkeiten. Die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für eine Beihilfe würden aber weiter überprüft, teilten die vorläufigen Insolvenzverwalter am Mittwoch mit. "Der bereits vorliegende Antrag kann daher in dieser Form nicht weiter betrieben werden." Gleichzeitig werde die Suche nach neuen Investoren mit Hochdruck verfolgt.

Die Bundesregierung und das Land Hessen müssen somit zunächst nicht über das Hilfeersuchen der Touristiker aus Oberursel entscheiden, die im September in den Insolvenzstrudel ihres britischen Mutterkonzerns Thomas Cook geraten waren. Die ebenfalls zu TC gehörige Fluggesellschaft Condor hatte hingegen am Montag aus Brüssel grünes Licht für einen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro erhalten. Hier bürgen Bund und Land Hessen zu jeweils gleichen Teilen.

Die deutsche Thomas Cook mit rund 2000 Beschäftigten hat sämtliche Reisen für dieses Jahr abgesagt. 140 000 Touristen müssen nun auf Entschädigungen hoffen, für die die Zurich-Versicherung mit einem Volumen von 110 Millionen Euro zuständig ist. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind den früheren Angaben zufolge bis Ende November 2019 durch das Insolvenzgeld gesichert.