Deutsche Telekom zertifiziert NB-IoT-Chipsatz IVY8908A von UNISOC

Erfolgreiche Bestätigung stärkt die Stellung von UNISOC als einender führenden Anbieter im Bereich Schmalband-IoTSchanghai (ots/PRNewswire) - Die Welt von heute ist ein Ort, andem alles durch Daten, Geschwindigkeit und Technologien völligverändert wird. Telefone, Gadgets, Anwendungen - alles wird ständigintelligenter und man kann, dank der rund um die Uhr verfügbarendigitalen Verbindungen, immer besser darauf zugreifen. Das Internetder Dinge (Internet of Things bzw. IoT) spielt bei der Verwandlungdieser vernetzten Zukunft in eine greifbare Realität eine enormwichtige Rolle. Damit diese Vision noch schneller Wirklichkeit werdenkann, hat die Deutsche Telekom kürzlich den NB-IoT-Chipsatz IVY8908Avon UNISOC als eine der empfehlenswertesten Lösungen für NB-IoTzertifiziert.Aber was macht diese Entwicklung so wichtig und warum wird sie alsGame-Changer angepriesen? Um das zu verstehen, muss man zunächstNB-IoT verstehen, und man muss das Besondere erkennen, wodurch sichder IVY8908A von anderen Lösungen unterscheidet und das durch UNISOCjetzt so leicht erreichbar ist.Was ist NB-IoT?Schmalband-IoT, Narrowband-IoT oder NB-IoT, wie es normalerweisegenannt wird, ist eine auf bestimmten Standards basierendeTechnologie für WAN-Netzwerke mit niedrigem Energieverbrauch (LowPower Wide Area, LPWA). Dadurch wird eine ungeheure Menge an neuenIoT-Geräten und -Diensten auf der ganzen Welt überhaupt erst möglich.Es kann für Verbesserungen beim Energieverbrauch, bei derSystem-Kapazität und bei der Bandbreiteneffizienz von Endgerätensorgen. Diese Technologie wird von allen großen Herstellern vonmobilen Chipsätzen und der dazugehörigen Ausrüstung unterstützt undkann neben den mobilen 2G-, 3G- und 4G-Netzen bestehen. Zudemprofitiert es von den Mobilnetzen bei Sicherheits- undDatenschutzfunktionen, wie etwa Datenintegrität,Instanzenauthentisierung und Unterstützung für eine vertraulicheNutzer-Identifizierung und noch mehr.Was ist so besonders am IVY8908A von UNISOC?Der IVY8908A von UNISOC ist eine innovative, hoch integrierteNB-IoT-Einzelmodus-Lösung auf einem einzigen Chip. Sie verfügt überFunktionalitäten wie einen HF-Transceiver, einer CPU, einem Modem,Energie-Management, ROM-/RAM-Speicher und weiteren. Der IVY8908Aunterstützt das 3GPP Release 14-Protokoll mit dem für Schmalband-IoTentsprechendem extrem niedrigen Stromverbrauch, größerer Kapazitätund einer überragenden Reichweite. Darüber hinaus bietet er einBandbreitenspektrum von 690~2200MHz und kann an inländische wieausländische Betreibernetze angepasst werden. Dadurch ist er idealfür intelligente Messgeräte (Smart Meter), Tracking-Geräte undähnliche Produkte geeignet.Warum ist die Zertifizierung durch die Deutsche Telekom wichtig?Die Deutsche Telekom gehört zu den weltweit führenden integriertenTelekommunikationsunternehmen und versorgt aktuell rund 178 MillionenMobil-Kunden, 28 Millionen Festnetzanschlüsse und 20 MillionenBreitbandanschlüsse. Die Deutsche Telekom, die beim Einsatz vonNB-IoT führend ist, hat kommerziell betriebene NB-IoT-Netzwerkebereits in 8 europäischen Ländern und auch in den Vereinigten Staatenin Betrieb genommen.Nach der Zertifizierung durch die Deutsche Telekom entwickelt sichder IVY8908A von UNISOC zu einer der am häufigsten empfohlenenNB-IoT-Lösungen und wurde bereits in den "IoT Solution Optimizer" derDeutschen Telekom integriert.Der "IoT Solution Optimizer" von der Deutschen Telekom ist eininternet-basierter Service, der Unterstützung für dieLeistungsmodellierung und -analyse bietet. Zudem hilft er dieZuverlässigkeit und Nachhaltigkeit von IoT-Lösungen zu gewährleisten,die unter jeweils besonderen Einsatzbedingungen entworfen wurden, wasKunden wiederum dabei unterstützt, geschäftsfähigere IoT-Lösungen zuentwickeln. Die Übernahme des IVY8908A in den "IoT SolutionOptimizer" der Deutschen Telekom bietet Kunden mehr Möglichkeiten,ausgereifte IoT-Produkte bereitzustellen.Auch wenn noch nicht alle Folgen dieser Bekanntmachung abzusehensind, ist es dennoch spannend zu sehen, wie großeTelekommunikationsanbieter derzeit konkrete Schritte hin zurUmsetzung der Vision einer hoch vernetzten und durch Technikvorangetriebenen Welt unternehmen. Zusammen mit weiterenMarkteilnehmern in diesem Bereich, die die Übernahme von hochmodernen IoT-Lösungen derzeit beschleunigen, fühlen wir uns dazuverpflichtet, mehr Innovationen und bessere Kapazitäten für dieProduktentwicklung bereitzustellen. Hieraus werden die Technologienvon morgen entstehen und bei IoT-Geräten werden wir dadurch im Laufeder nächsten Jahrzehnte ein erhebliches Wachstum erleben.Pressekontakt:Eileen Wang+86-186-1661-1245Eileen.wang@unisoc.comOriginal-Content von: UNISOC, übermittelt durch news aktuell