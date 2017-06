Deutsche Telekom: Die wichtigsten Infos zur Hauptversammlung! (Teil 2)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom hatte am 31. Mai 2017 zur ordentlichen Hauptversammlung in die Kölner Lanxess Arena geladen. Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Verwendung des Bilanzgewinns und die Rede von CEO Timotheus Höttges. Wir berichten in zwei Teilen.

Prognose bekräftigt!

Telekom-Chef Höttges hob in seiner Rede die Erfolge des Unternehmens im Geschäftsjahr 2016 hervor. Dazu zählten ein Umsatzwachstum in Höhe von 5,6%, ein Plus von 7,6% beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie ein um 8,6% verbesserter Free Cashflow. Darüber hinaus bekräftigte der CEO die Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr sowie die mittelfristige Finanzplanung.

„Klare Haltung“

Der Leitgedanke der Hauptversammlung und von Telekom-Chef Höttges lautete „Klare Haltung“. Diese trage dazu bei, Neues zu schaffen sowie Bewährtes zu verbessern, so Höttges. Darauf beruht dem CEO zufolge das künftige Wachstum des Telekommunikationskonzerns.

Die Telekom sei schon jetzt das europaweit „wertvollste Unternehmen der Branche“, erklärte Höttges. Er bekräftigte den Anspruch, „führendes europäisches Telekommunikationsunternehmen zu sein“ und verwies auf die Spitzenposition in den Bereichen Kundenservice und Netzqualität. Höttges hob den Erfolg von T-Mobile US in den Vereinigten Staaten hervor. Damit könne der Konzern auf seine „tragenden Säulen in Europa und den USA“ bauen.

„Mutige“ Investitionen!

„Wir räumen mit der T-Mobile US alle Neukunden im Markt ab“, sagte der Vorstandschef mit Blick auf die wertsteigernde Verbesserung des Beteiligungsportfolios der Telekom. Im vergangenen Jahr seien es 8 Mio. Neukunden gewesen. Der Konzern investiere mutig, insbesondere in Spektrum und Netze: „Wir investieren da, wo es sich lohnt. Der Rahmen in den USA stimmt. Die Regulierung auch. Darum hat sich der Wert unseres Anteils seit 2013 in Euro gerechnet verfünffacht.“ Der Anteil sei aktuell 32 Mrd. Euro wert. Demnach habe die Telekom die richtige Entscheidung getroffen: „Wir haben uns für Rendite entschieden.“

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.