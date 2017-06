Deutsche Telekom: Die wichtigsten Infos zur Hauptversammlung! (Teil 1)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom hatte am 31. Mai 2017 zur ordentlichen Hauptversammlung in die Kölner Lanxess Arena geladen. Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Verwendung des Bilanzgewinns und die Rede von CEO Timotheus Höttges. Wir berichten in zwei Teilen.

Verwendung des Bilanzgewinns!

Ein Beschluss der Versammlung lautete, den Bilanzgewinn aus dem vergangenen Jahr in Höhe von knapp 3,8 Mrd. Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 60 Cent pro Aktie zu verwenden. Damit folgten die Anleger dem Vorschlag von Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Insgesamt entfallen auf die dividendenberechtigten Stückaktien rund 2,8 Mrd. Euro des Bilanzgewinns. Der Restbetrag in Höhe von rund einer Mrd. Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung der Dividende!

„Wenn die Telekom wächst, soll die Dividende wachsen“, erklärte Höttges, der betonte, dass die Dividende um 20% höher ausfällt als noch vor zwei Jahren (50 Cent). Für das Geschäftsjahr 2015 hatte der Telekommunikationskonzern 55 Cent pro dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet.

Anleger können bei der Dividende für das Geschäftsjahr 2016 zwischen einer Barauszahlung und Aktien des Unternehmens wählen. Die Barausschüttung erfolgt ab dem 28. Juni dieses Jahres.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.