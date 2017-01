Deutsche Telekom: Mit wehenden Fahnen ins neue Jahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zur Deutschen Telekom bei den Anlegern ein. Denn die lange Zeit verschmähte US-Tochter T-Mobile US hat sich zum wahren Erfolgsgaranten entwickelt. Sie konnte dank einer milliardenschweren Finanzspritze der Muttergesellschaft und einer erfolgreichen Marketingkampagne mittlerweile zum drittgrößten Mobilfunkanbieter in den USA aufsteigen. Kann dieser Erfolg so weitergehen?

Telekom Aktie gewinnt Boden! Das Papier des Bonner Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom ist seit Mitte November auf dem Weg nach oben und konnte Anfang Dezember gar die 200-Tage-Linie nach oben durchkreuzen und ein weiteres Kaufsignal auslösen. Kursgewinne von rund 16 Prozent bescheren der Aktie zudem ein neues 12-Monats-Hoch und die nächsten Widerstände lauern nun im Bereich von 17,50 Euro. Danach ist der Weg nach oben allerdings vollkommen frei. – Goldene Aussichten!

Erfolgstreiber Nummer Eins! Die lange Zeit verschmähte US-Tochter T-Mobile US konnte sich mit der Zeit dank einer milliardenschweren Finanzspritze der Muttergesellschaft und erfolgreicher Marketingkampagnen zum drittgrößten Mobilfunkanbieter in den USA aufgestiegen und wächst dabei stärker als die Konkurrenz. Die beiden Marktführer Verizon und AT&T sind mittlerweile nur noch einen Katzensprung entfernt. Laut T-Mobile-Chef John Legere konnten 2016 wieder mehr als 8 Mio. neue Kunden hinzugewonnen werden. Das ist bereits das dritte Jahr in Folge.

Insgesamt zählte T-Mobile US am Jahresende 2016 71,5 Mio. Kunden. Kann die Deutsche Telekom sich nun auf diesen goldenen Zeiten ausruhen?

