Die Deutsche Telekom wählt openHandwerk als Partner für Branchenlösung im Handwerk & Bau

Berlin (ots) - Die openHandwerk GmbH, Anbieter einer"Software-as-a-Service"-Lösung für die Digitalisierung von Prozessen im Handwerkund Bau, und die Deutsche Telekom, einer der führenden europäischenTelekommunikations-Unternehmen, arbeiten zukünftig zusammen.Die Unterzeichnung des Rahmenvertrages für eine Branchenlösung aus Software/App, Datentarif und Apple-Hardware macht das ursprüngliche TechBoost-StartupopenHandwerk zum Lieferanten und Entwicklungspartner der Telekom.Kunden der Telekom haben künftig die Möglichkeit ein iPad-Bundle für Handwerkeraus Datentarif, Apple Ipad und openHandwerk zu beziehen. Als weitererKooperationspartner im Rahmen der Telekom Branchenlösung wurde magicplangewonnen. Mit über 18 Millionen Downloads ist magicplan der Marktführer unterden Grundriss-Applikationen. Die App von Magicplan und openHandwerk sindmiteinander verknüpft, so dass ein systemübergreifendes Arbeiten ohneDatenbrüche ermöglicht wird. Durch den Kauf des Produktbundles werden dieZugangsdaten der Telekom über openHandwerk hin zu magicplan sofort aktiviert undsind einsatzbereit."Mit openHandwerk & magicplan ist es uns gelungen zwei der spannendstenHandwerkerlösungen am Markt in einer Lösung zu integrieren. Die Kombination ausCloud und App vereinfacht die täglichen Arbeitsprozesse einesHandwerksunternehmen und spart damit sowohl Zeit als auch Aufwand", so DanielClaßen, Product Owner der Telekom Branchenlösungen.Geschäftskunden aus dem Handwerks- und Baubereich können über dieses Kombipaketvon der Angebotserstellung über die Projektplanung und die Dokumentation bis hinzum Rechnungswesen über jedes internetfähige Gerät abbilden. In Kombination mitder openHandwerk- und magicplan-App können vor Ort Projekte angelegt, kompletteAufmaße mit Grundrissen sowie dazugehörige Angebote und Rechnungen erstelltwerden.Die Funktionalität der openHandwerk-App wurde in den letzten Wochen speziell andie Bedürfnisse der Telekom angepasst. Das Handwerkerbundle ist seit dem28.11.2019 verfügbar unter http://www.telekom.de/gk/branchenloesungen."Mit der Telekom, als weltweit ersten Netzbetreiber, der den Apple AuthorisedEnterprise Reseller Status hat, als auch dem Zugang zu einer Vielzahl an kleinenbis mittleren Handwerks- und Baubetrieben, haben wir als junges Unternehmeneinen starken Vertriebs- und Innovationspartner gewonnen, der uns im Vertriebund Marketing unterstützt und uns neue Möglichkeiten der Kundenanspracheeröffnet", so Martin Urbanek, Geschäftsführer der openHandwerk GmbH. "Es istschön anzusehen wie ein DAX-Unternehmen in der Lage ist, in kürzester Zeit agilein neues Produkt umzusetzen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."Über openHandwerk GmbH:Die openHandwerk GmbH ist ein Berliner Softwareunternehmen, das 2018 gegründetwurde. Die zugrunde liegende Software wurde aus dem Bedarf heraus entwickelt,Handwerks-, Bau- und Serviceunternehmen in ihren Arbeitsabläufen digitaler unddamit effizienter zu machen. Die Software bietet eine Ressourcenplanung,Projektplanung, Zeiterfassung, Dokumentation mit E-Signaturen und einvollwertiges Rechnungswesen mit GAEB, IDS-Connect & Datanorm. Durch dieIntegration und Anbindung weiterer Apps, Nutzergruppen oder Microservicesentwickelt sich openHandwerk zu einer MultiCloud im Bereich Handwerk und Bau.Weitere Informationen unter www.openhandwerk.deÜber Deutsche Telekom AG:Die Deutsche Telekom gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führendenintegrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit. Die Telekom bietetProdukte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk,Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- undKommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist inmehr als 50 Ländern vertreten. Das Kerngeschäft, also der Be- und Vertrieb vonNetzen und Anschlüssen, bleibt dabei die Basis. Aber zugleich engagiert sich dieTelekom offensiv in Geschäftsfeldern, in denen sich neue Wachstumschanceneröffnen.Weitere Informationen unter www.telekom.comÜber magicplan:Mit über 18 Millionen Downloads ist magicplan der Marktführer unter denGrundriss-Applikationen. Mit AR und KI können Nutzer Bestandsgebäude vor Ort instrukturierte Daten umwandeln. Für Fachleute auf der ganzen Welt ist magicplanein unersetzliches Werkzeug - und hilft bei der Planung und Realisierung vonProjekten rund ums Haus.Weitere Informationen unter www.www.magicplan.appPressekontakt:openHandwerk GmbHim Bikini BerlinHardenbergplatz 2D - 10623 BerlinHerr Tobias HanuschikTel.: 030 555 78 54 70Email: presse@openhandwerk.deWeb: www.openhandwerk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126479/4464830OTS: openHandwerkOriginal-Content von: openHandwerk, übermittelt durch news aktuell