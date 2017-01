Deutsche Telekom: Das verwundert dann schon!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Lieber Leser,

die Aktie der Deutschen Telekom hat die Anleger im abgelaufenen Jahr nicht wirklich begeistern können. Zumeist bewegte sich der Kurs seitwärts gerichtet in einer Preisspanne zwischen 14 und 16 Euro. Dank eines starken Schlussspurts landet das Papier auf 12-Monats-Sicht immerhin leicht im Plus. Seit Anfang November geht es kontinuierlich nach oben, der Kursgewinn beläuft sich seitdem auf knapp 15 Prozent. Anfang Dezember wurde dabei auch die wichtige 200-Tage-Linie nach oben durchkreuzt und ein weiteres Kaufsignal entfacht. Auch zu Beginn des neuen Jahres setzt sich der Aufwärtstrend fort, die Aktie notiert derzeit auf einem neuen 6-Monats-Hoch.

Tolino-Abenteuer beendet

Unterdessen hat der Bonner Telekommunikationsriese sein Engagement beim deutschen Kindle-Pendant Tolino beendet. Die zur Herstellung der E-Reader eingesetzte Technologieplattform wurde an das japanische Unternehmen Rakuten veräußert. Zu den preislichen Modalitäten wurden keine Angaben gemacht. Der Schritt kommt für viele überraschend, da sich die Deutsche Telekom erst im Jahr 2013 mit den führenden deutschen Buchhandelsketten Thalia, Weltbild und Hugendubel zur Tolino-Allianz zusammengeschlossen hatte. Das Ziel war es, am wachsenden Markt für elektronische Bücher zu partizipieren und einen Gegenpol zum Amazon-Angebot Kindle zu entwickeln. Doch nachdem der Markt zwischen 2011 und 2014 großen Zulauf bekam, hat sich das Wachstum seitdem abgeschwächt. 2015 lag der Umsatzanteil am privaten Buchmarkt bei 4,5 Prozent und damit nach wie vor unterhalb der wichtigen 5-Prozent-Schwelle. Rakuten vertreibt über die kanadische Tochter Kobo einen eigenen E-Reader und könnte Branchenkennern zufolge den Tolino international voranbringen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse