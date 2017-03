Deutsche Telekom unter Druck wegen Riesenabschreibung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom hat zuletzt vermeldet, dass die gigantischen Abschreibungen des Konzerns durch neues Wachstum refinanziert werden sollen. Die Beteiligung der Telekom an der britischen BT Group hat durch den Kursverlust des Britischen Pfundes im 4. Quartal massiv eingebüßt, wodurch Wertberichtigungen in Höhe von 2,2 Mrd. Euro notwendig waren. Bilanztechnisch ist die Ausgangslage kurz vor dem Frühlingsbeginn nicht bestens. Auch die technisch und charttechnisch orientierten Analysten scheinen sich diesem Urteil anzuschließen und bewerteten die Aktie kritisch.

Ist der Boden erreicht?

Es fragt sich, ob die Aktie aus Sicht dieser Analystenschulen nunmehr den Boden erreicht hat. In diesem Jahr hat der Kurs insgesamt lediglich gut 1 % Minus verkraften müssen. Damit ist die Aktie auf der einen Seite schlechter als der Markt. Auf der anderen Seite tritt sie auf der Stelle und könnte jederzeit wieder den Marsch Richtung steigender Kurse antreten.

Denn langfristig ist die Deutsche Telekom unverändert im Aufwärtstrend. Die gleitende Kursdurchschnittslinie der vergangenen 200 Tage ist mit gut 5 % noch ein ordentliches Stück entfernt, die Telekom hat ein entsprechendes Polster aufgebaut. In den kurzfristigen Zeiträumen hat die Aktie minimal den Abwärtstrend erreicht, könnte aber binnen eines Tageshandels diese Grenzen wieder überschreiten.

Charttechnische Analysten schätzen die Ausgangslage ebenfalls günstig ein. Bei etwas weniger als 16 Euro ist aktuell eine Unterstützung sichtbar. Deshalb blieb die Telekom zuletzt im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.