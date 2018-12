Deutsche Telekom und T-Mobile gewinnen den connect-Netztest / Die Ergebnisse zeigen, dass der Test maßgeblich zur Verbesserung der Netze beiträgt - zum Vorteil aller Kunden (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Aachen/Haar (ots) -Die Sieger des connect-Netztest 2019 stehen fest: Telekom inDeutschland und T-Mobile in Österreich. Bereits im 25. Jahr führendas Telekommunikationsmagazin connect und der Netztestspezialist P3communications ihren renommierten Mobilfunknetztest durch. In diesemJahr ermittelten sie erneut und mit höchstem Aufwand nach objektivenund kundennahen Testverfahren, welche Netzbetreiber in Deutschlandund Österreich die Nase vorn haben. Dabei wurde das Testverfahrengegenüber dem Vorjahr weiter verschärft und an den neuesten Stand derTechnik angepasst. Die Ergebnisse werden heute veröffentlicht. Derconnect-Netztest Schweiz wird in diesem Jahr später durchgeführt unddarum erst im März 2019 veröffentlicht.Telekom gewinnt connect-Netztest zum achten Mal.Mit 888 Punkten und der Note "sehr gut" holt sich derNetzbetreiber aus Bonn den ersten Platz und ist Testsieger imNetztest 2019 - zum achten Mal in Folge. Dabei übernimmt die Telekomin allen Disziplinen die Führung - in der Datendisziplin sowie auchin der neuen Crowdsourcing-Disziplin mit besonders deutlichemAbstand. Vodafone sichert sich mit 810 Punkten den zweiten Platz underhielt die Note "gut". O2 steigert sich im Vergleich zum Vorjahrdeutlich, sowohl in der Sprach- als auch in der Datendisziplin. O2landet mit 680 Punkten auf dem dritten Platz und verbessert sich aufdie Note "befriedigend".Hervorzuheben ist, dass die Sprachqualität innerhalb derWalktests, die in zehn deutschen Großstädten durchgeführt wurden, beiden drei Kandidaten auf demselben, sehr hohen Niveau von fast 100Prozent liegt. Nach wie vor kein Ruhmesblatt ist das Abschneidenaller drei Netze beim Telefonieren in Zügen. Besonders erwähnenswert:Bei den Messwerten hat sich im Vergleich zum Vorjahr so gut wienichts getan.In Österreich erhalten alle Mobilfunknetze ein "sehr gut".Mit 933 Punkten und der Note "sehr gut" ist der Testsieger imNetztest 2019 in Österreich T-Mobile. Bemerkenswert ist dabei, dasssich der Anbieter vom dritten Platz im Vorjahr auf den ersten Rang indiesem Jahr verbessert hat - dies vor allem aufgrund deutlichverbesserter Ergebnisse in der Sprachdisziplin. Mit nur siebenPunkten Differenz landet A1 Telekom mit 926 Punkten auf dem zweitenPlatz. Im Crowd-Ergebnis liegt A1 vorn, bei den Sprach- undDatenergebnissen nur jeweils knapp hinter dem Gewinner. InKleinstädten führt der Anbieter knapp vor T-Mobile und deutlicher vorDrei. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt Drei eine leichte Verbesserungin der Sprach- und eine leichte Verschlechterung in derDatendisziplin. Punkte büßt Drei im neuen Crowd-Score ein - vor allembei der ermittelten 4G-Abdeckung. Insgesamt ist sein Ergebnis aberimmer noch "sehr gut" mit 872 Punkten.Bernd Theiss, Leiter Test und Technik connect, sagt: "Wirbetreiben einen extrem hohen Aufwand, um Leistungen undZuverlässigkeit der Netze zu ermitteln. Der Lohn für die Mühe ist,dass die getesteten Anbieter unseren Ergebnissen einen hohenStellenwert beimessen. Wenn es einem ohnehin schon sehr gutenKandidaten gelingt, sich noch weiter zu steigern, zeigt uns das, dasswir mit unserem anspruchsvollen Netztest zur Verbesserung der Netzebeitragen."Hakan Ekmen, Geschäftsführer P3 communications, ergänzt: "Wirarbeiten kontinuierlich daran, unsere Methodik weiter zu verfeinern.Mit dem weltweit einzigartigen sowie ganzheitlichen Ansatz auscrowdbasierter Analyse und klassischem Drive- und Walktest haben wirunsere Methodik wesentlich verbessert. Neben der Netzstabilitätbetrachten wir auch die Netzabdeckung und die von den Nutzerntatsächlich empfangenen Datenraten. Deshalb sind wir in der Lage,sowohl die Leistungsfähigkeit der Netze zu zeigen, als auch das, wasbei den Kunden tatsächlich ankommt."Die Tests in Österreich fanden 2018 vom 20.10. bis 9.11.2018statt, die Tests in Deutschland vom 13.10. bis 12.11.2018. Pro Landschickte connect-Netztestpartner P3 je zwei Fahrzeuge auf dieStrecke. In Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßenwurden Telefonie- und Datenmessungen per Drivetest durchgeführt.Ergänzt wurden diese durch Walktests, bei denen die Testteams inGebäuden wie Cafés, Museen, Bahnhofshallen oder Flughafenterminalssowie in öffentlichen Verkehrsmitteln die Netzqualität maßen. Auf denVerbindungen zwischen den Städten prüften die Teams außerdem dieQualität der Mobilfunkversorgung in Zügen des Fernverkehrs. InDeutschland fanden die Drivetests in 19 Großstädten und 26Kleinstädten statt, die Walktests führten durch zehn Städte. Für dieCrowdsourcing-Analysen wurden von August bis Oktober 2018 fürDeutschland rund 1,48 Milliarden Einzelmesswerte von 227.000Mobilfunknutzern ausgewertet. In Österreich fuhren die Tester durchelf Groß- und 20 Kleinstädte, das Walktest-Team besuchte siebenStädte. Für die Crowdsourcing-Analysen wurden von August bis Oktober2018 rund 710 Millionen Werte von 76.000 Nutzern ausgewertet.Pressematerial:www.p3-group.com/de/pressematerial-connect-netztest-de-at-2019connect-Netztest 2019:www.p3-group.com/de/connect-netztest-de-at-2019Video: www.p3-group.com/de/video-connect-netztest-de-at-2019Über P3: https://www.p3-group.com/Über connect:https://www.connect-testlab.com/mobile-network-tests-overviewPressekontakt:Pressekontakt P3CREAM COMMUNICATIONSchauenburgerstraße 37D-20095 HamburgT +49 40 431 791 26F +49 40 431 791 27P3@cream-communication.comPressekontakt connectconnect - WEKA MEDIA PUBLISHING GmbHHannes RügheimerRichard-Reitzner-Allee 285540 Haar bei MünchenT +49 711 260 385hruegheimer@extern.wekanet.deOriginal-Content von: P3 communications, übermittelt durch news aktuell