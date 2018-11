Deutsche Telekom und Huawei bringen innovatives FTTH nach Fuldabrück (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Fuldabrück/Bonn (ots) -Huawei ist von der Deutschen Telekom beauftragt worden, 3.000Haushalte mit "Fibre to the Home (FTTH)"-Anschlüssen zu versorgen,wodurch Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s möglichwerden. Beim Projekt im hessischen Fuldabrück (Ortsteile Dörnhagenund Dennhausen/Dittershausen) werden innovative Technik und neueVerlegemethoden eingesetzt, damit die Kommunikationsanforderungen derlokalen Privat- und Geschäftskunden optimal erfüllt werden."Mit diesem Projekt können Kunden der Deutschen Telekom inFuldabrück viele Angebote nutzen, wie zum Beispiel einen bis zu 1Gbit/s schnellen Highspeed-Internetzugang, 4K HD-Fernsehen sowieHD-Sprach- und Videotelefonie zu einem erschwinglichen Preis. Wirhoffen zeigen zu können, dass die leistungsfähigenNetzwerkkomponenten von Huawei in Verbindung mit schonendenVerlegemethoden den Glasfaserausbau in Deutschland beschleunigen.Durch das Projekt wird Huaweis aktive Unterstützung bei DeutschlandsTransformation zu einer agilen Gigabit-Gesellschaft zum Ausdruckgebracht", sagt Simon Lin, Präsident des Deutsche Telekom Key AccountDepartments bei Huawei.Das FTTH-Projekt in Fuldabrück ist Vorbild für innovativeFTTH-Lösungen, da es neue Netzkomponenten und Verlegemethoden fürzukünftige Glasfaser-Bauprojekte verbindet. Huawei wird seineinnovativsten Netzwerkkomponenten wie Smart TB (Terminal Box), SmartFAT (Fiber Access Terminal), Easy Cables und Smart ONT (OpticalNetwork Terminal) zur Verfügung stellen, um den FTTH-Ausbaukosteneffizient voranzutreiben. Darüber hinaus wird durch die neueVerlegemethode der Platzbedarf bei den Bauarbeiten auf ein Minimumreduziert: Die Breite des Kabelgrabens beträgt nur noch zehnZentimeter und die Glasfaserkabel können deutlich schneller verlegtwerden. Dadurch reduzieren sich auch die Beeinträchtigungen fürFußgänger und den Straßenverkehr."Ich bin sehr froh, dass die Telekom die nicht ausreichendversorgten Ortsteile Dennhausen/Dittershausen und Dörnhagen fürdieses Pilotprojekt ausgewählt hat und erwarte mit großer Spannungden Beginn der Arbeiten durch die Firma Huawei", so BürgermeisterDieter Lengemann.Bereits mehr als die Hälfte der Haushalte in Dörnhagen undDennhausen/Dittershausen hat einen Glasfaservertrag mit der DeutschenTelekom abgeschlossen und kann bald von derGigabit-Internetgeschwindigkeit profitieren. Die Bauarbeiten sollenweniger als ein Jahr dauern. Die Highspeed-Verbindung wird 2019 inBetrieb gehen.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsPhone: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell