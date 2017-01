Deutsche Telekom sorgt für Novum!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

in der letzten Woche sorgte die Deutsche Telekom mit einem echten Novum für Schlagzeilen. Die wichtigsten News zum Telekomkonzern im Überblick:

Ein Novum : Erstmals kooperiert die Telekom mit einem anderen großen Netzanbieter, um das Breitbandnetz auszubauen. Beim Partner handelt es sich um die RWE-Tochter Innogy. In einer zehnjährigen Partnerschaft sollen in einem ersten Schritt bis Ende nächsten Jahres 55.000 Haushalte in der Eifel, im Münsterland und im Hunsrück mit schnellen Leitungen versorgt werden.

: Erstmals kooperiert die Telekom mit einem anderen großen Netzanbieter, um das Breitbandnetz auszubauen. Beim Partner handelt es sich um die RWE-Tochter Innogy. In einer zehnjährigen Partnerschaft sollen in einem ersten Schritt bis Ende nächsten Jahres 55.000 Haushalte in der Eifel, im Münsterland und im Hunsrück mit schnellen Leitungen versorgt werden. Die aktuelle Situation : In Deutschland erreichen die Bundesbürger im Schnitt nur Geschwindigkeiten von 13,7 Mbit/s und liegen damit im internationalen Vergleich auf dem 26. Platz, noch hinter Litauen und der Slowakei. Hier soll die Kooperation Abhilfe schaffen.

: In Deutschland erreichen die Bundesbürger im Schnitt nur Geschwindigkeiten von 13,7 Mbit/s und liegen damit im internationalen Vergleich auf dem 26. Platz, noch hinter Litauen und der Slowakei. Hier soll die Kooperation Abhilfe schaffen. Nur ein Anfang: Bei rund 40 Millionen Haushalten in Deutschland sind 55.000 Anschlüsse gewiss nur ein Anfang. Doch daraus sollen in den nächsten Jahren noch eine Million neue Anschlüsse werden. Schließlich muss die Telekom ihre Zusicherungen gegenüber der Bundesregierung einhalten. Sie hat sich verpflichtet, einen Großteil des Netzausbaus in Deutschland zu übernehmen.

Wird die Telekom weitere Kooperationen eingehen müssen, um das ehrgeizige Ziel erfüllen zu können? Wir bleiben für Sie am Ball.

„Meine 3 besten Aktien-Tipps für 2017“

Satte Gewinne mit Aktien trotz flauem Aktienmarkt? So geht es, … … denn das sind die 3 Aktien, mit denen Sie noch in 2017 ein Vermögen verdienen werden! Marco Messina stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist! Erfahren Sie exklusiv, warum diese 3 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 3 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >> Jetzt hier klicken und schon bald mit 3 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse