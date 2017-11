Deutsche Telekom: Das sollten Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom tritt seit geraumer Zeit auf der Stelle, sofern es um die Kursentwicklung geht. Neue wirtschaftliche Nachrichten hat es in den vergangenen Tagen keine gegeben. Dennoch: Immerhin 65 % aller fundamental ausgerichteten Experten sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“, 30 % wollen „halten“ und 5 % plädieren für einen „Verkauf“. Trotzdem befindet sich der Kurs seit vier Wochen weitgehend in einer Seitwärtsphase. Es ging in diesem Zeitraum um etwa 2 % nach unten. Charttechniker deuten dies so, dass die Aktie noch immer Kraft sammeln könnte. Das aktuelle 15-Jahres-Hoch bei 18,03 Euro wurde erst am 23. Mai 2017 markiert. Auf diesen Punkt könnte sich die Aktie zubewegen, so die charttechnischen Experten.

Lediglich Hürden in Höhe von 16 Euro sowie bei 17 Euro könnten den Titel davon abhalten, diese Tops erneut zu erreichen. Umgekehrt ist die Aktie immerhin bei 14,98 Euro, dem bisherigen 6-Monats-Tief vom 15. September 2017, relativ gut geschützt. Dennoch: In welche Richtung der Kurs sich entwickelt, sei effektiv offen. Zum Start in die neue Woche muss der DAX-Titel allerdings deutliche Abschläge von gut 3 % hinnehmen, als Reaktion auf die geplatzte Fusion in den USA.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend!

Dennoch: Die Aktie ist nach Meinung der Analysten aus der technischen Schule im Abwärtstrend. Der langfristig bedeutende GD200 ist nach dem Kursrutsch vom Montag gut 6 % entfernt. Erst ab Kursen von 16,05 Euro wäre ein Aufwärtstrend erreicht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.