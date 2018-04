Deutsche Telekom setzt zur neuen CEBIT auf Konferenzen und d!campus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Hannover/Bonn (ots) - Keine CEBIT ohne Telekom: Zur neuen CEBIT imJuni setzt die Deutsche Telekom bei ihrer Beteiligung vor allem aufdie neu geschaffene Konferenz-Plattform d!talk und auf daspulsierende Herz der neuen CEBIT, den d!campus. "T-Systems undTelekom Deutschland werden als Messe-Highlight am 14. Juni 2018 aufder Grand Central Stage in Halle 27 ganztägig den"Digitalisierungstag" ausrichten", teile das Unternehmen jetzt inBonn mit. Außerdem werde sich die Telekom den Fachbesuchern mitSicherheitslösungen der "Magenta Security" auf dem d!campus die ganzeCEBIT-Woche über präsentieren.Schon am ersten Tag der neuen CEBIT, dem Take-Off-Monday alsKonferenz- und Pressetag, wird die Deutsche Telekom dabei sein. Derneue CEO der Industrie- und Großkunden-Sparte T-Systems, AdelAl-Saleh, wird im Anschluss an die Virtual-Reality-Ikone Jaron Laniersprechen.Im Juni 2018 startet die CEBIT mit einem völlig neuen Konzept, dasim Kern auf die emotionale Verbindung von Messe zurGeschäftsanbahnung, Konferenz und Networking setzt. "Die Telekombegleitet den Prozess der Neupositionierung der CeBIT weiterkonstruktiv", hieß es dazu aus Bonn."Damit starten wir inhaltlich sehr stark in die neue CEBIT", sagteOliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG. "Wir freuen uns sehr,dass auch die Deutsche Telekom für die Fachbesucher sichtbar auf derneuen CEBIT vertreten sein wird und unseren Weg hin zu Europasführendem Business-Festival für Innovation und Digitalisierung aktivunterstützt."Die CEBIT 2018 startet am 11. Juni mit einem Tag vollerKonferenzen und Veranstaltungen für die Medien. Die Messe mit ihrenvier Plattformen d!conomy, d!tec, d!talk und d!campus startet dann amDienstag.CEBIT 2018 - Business, Leads und Ideen. Der Dreiklang aus Messe,Konferenz und Networking-Event ermöglicht den 360-Grad-Blick auf dieDigitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft. Auf derMesseplattform "d!conomy" finden IT-Professionals und Entscheider ausUnternehmen, öffentlichem Sektor und Handel alles, was für dieDigitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung notwendig ist. BeimMesseformat "d!tec" dreht sich alles um Entwickler; Startups zeigendisruptive Geschäftsmodelle und Forscher zeigen Technologien vonmorgen und übermorgen. Auf den Konferenz-Bühnen von "d!talk" sprechenVisionäre, Querdenker, Kreative und Experten aus aller Welt. Dasemotionale Herzstück der CEBIT ist der "d!campus" mit Platz zumNetzwerken in Lounge-Atmosphäre, für Streetfood und Livemusik. DieCEBIT inszeniert Digitale Transformation neu - aber bei einem bleibtes: Es geht um Business und Leads, Leads, Leads! Die CEBIT 2018startet am Montag, 11. Juni mit einem Konferenz- und Medientag, dieAusstellung beginnt am Dienstag, 12. Juni. Die Messehallen sind vonDienstag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der d!campus bis23 Uhr. Der CEBIT-Freitag geht von 10 bis 17 Uhr. Mit den CEBITEvents Worldwide bietet die Deutsche Messe ihren Kunden weiterePlattformen zur Geschäftsanbahnung in Zukunftsmärkten wie China,Australien, Thailand und Spanien.Ansprechpartner für die Redaktion:Hartwig von SaßTel.: +49 511 89-31155E-Mail: hartwig.vonsass@messe.deOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell