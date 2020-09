Deutsche Telekom: Das riecht nach weiteren Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom fiel am Freitag erneut auf ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Er wurde am Abend durch den Wochenschlusskurs bei 14,94 Euro bereits leicht unterschritten. Das damit generierte Verkaufssignal entfaltete sich am Montag mit voller Wucht. In einer dynamischen Abwärtsbewegung stürzte die Aktie bis auf 14,41 Euro ab.

Dieses Tief vermochten die Bullen gestern zu behaupten. Es gelang ihnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung