Deutsche Telekom: Vor nächstem Rallyschub!

Mit Blick auf den Gesamtchart hat die Aktie der Deutschen Telekom ISIN: DE0005557508 gewaltiges Kurspotenzial. Die Frage ist nur, wann es abgerufen werden kann. Mit dem Anstieg bis auf 16,60 Euro am Freitag ist der erste Schritt gemacht und damit ein Anstieg in höhere Regionen gelingen kann muss jetzt das Vor-Corona-Hoch bei 16,75 Euro herausgenommen werden und danach müsste in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



