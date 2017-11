Deutsche Telekom legt Zahlen zum dritten Quartal vor

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom legt am Donnerstag (07.00 Uhr) ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor.



Im Fokus dürfte erneut die wachstumsstarke Mobilfunktochter in den USA stehen, die von Quartal zu Quartal glänzende Ergebnisse liefert. Dabei werden auch zusätzliche Angaben von Telekom-Chef Tim Höttges über die Perspektiven des Unternehmens auf dem US-Mobilfunkmarkt erwartet. Am vergangenen Wochenende waren die Gespräche mit dem Eigentümer des Konkurrenten Sprint über einen Zusammenschluss mit T-Mobile US gescheitert.