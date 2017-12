Deutsche Telekom: Das könnte besser sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte die Deutsche Telekom die Gemüter der Anleger und Dr. Bernd Heim hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Der mittelfristige Abwärtstrend der Telekom-Aktie ist noch immer aktiv – auch wenn der Kurs Anfang des Monats von 14,80 auf 15,60 Euro gestiegen war – denn nun ist der Kurs wieder zurückgefallen.

Die Hoffnung! Es bleibt zu hoffen, dass die Schwäche der letzten Handelstage in dem Verfallstag aus der letzten Woche begründet liegt, denn dann könnten die Käufer die Chance zur Kurssteigerung der Telekom-Aktie ergreifen, um sie aus dem mittelfristigen Abwärtstrend heraus zu manöverieren.

Der Ausblick! Wenn die Käufer nun zuschlagen, dann könnte es mit der Telekom-Aktie wieder aufwärts gehen. Zeigen sie jedoch Schwäche, so wird auch die Aktie das Jahr im Abwärtstrend beenden müssen.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.