Deutsche Telekom kauft in Österreich Kabelnetzbetreiber für 1,9 Milliarden Euro

DENVER (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom baut ihr Geschäft in Österreich mit einer Milliardenübernahme aus.



Die Bonner übernehmen die Österreich-Sparte des Kabelnetzbetreibers Liberty Global , wie das US-Unternehmen am Donnerstagabend (Ortszeit) in Denver mitteilte. Die Sparte UPC Austria mit seinen 654 000 Kunden werde dabei mit rund 1,9 Milliarden Euro bewertet./zb/jha/