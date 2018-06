Deutsche Telekom: Das ist ja erfreulich!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom teilte am Mittwoch mit, dass der Ausbau des ?schnellen Internets? in Deutschland erhebliche Fortschritte gemacht hat. So hieß es dazu in der entsprechenden Mitteilung, Zitat: ?832.000 zusätzliche Haushalte können bis zu 100 MBit/s nutzen?. Alleine in den vorigen vier Wochen habe die Deutsche Telekom ?für über 317.000 Haushalte zusätzliche Geschwindigkeit zur Verfügung gestellt.? Die betroffenen Haushalte dürfte das ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.