Deutsche Telekom: Das ist die digitale Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Achim Graf, dass es bei der Deutschen Telekom durchaus vielversprechend aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Mit LTE und künftig 5G will die Deutsche Telekom so richtig durchstarten. Die Entwicklung! Die Deutsche Telekom will mit ihrer Campus-Lösung ein eigenes LTE-Netz mit dem öffentlichen Netz verbinden. Der Netzwerkausrüster Ericsson will dafür die Technologie bereitstellen – sowohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.