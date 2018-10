Deutsche Telekom: Das ist der Gipfel!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Was bringt Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, den Experten für Künstliche Intelligenz Chris Boos sowie Neil Harbisson, den ersten von einer Regierung als „Cyborg“ anerkannten Menschen mit einem kybernetischen Implantat im Kopf, an einem Ort zusammen? Dazu Starboxer Wladimir Klitschko und den DFB-Manager Oliver Bierhoff? Es ist eine Veranstaltung der Deutschen Telekom, die am 7. Und 8. November in Köln stattfinden wird. Ebenfalls ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.