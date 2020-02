Deutsche Telekom: Ein irrer Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom war am Mittwoch der Star unter den Dax-Titeln: Um rund fünf Prozent legten die Papiere des Bonner Konzerns zu, 16,55 Euro standen zum Schluss im Xetra-Handel auf dem Kurszettel. Am Donnerstag ging es wieter nache oben. Hintergrund ist, dass die Telekom ein Rekordjahr 2019 vermeldete hatte, ihr Ergebnis in allen Bereichen steigern konnte, wie das Unternehmen ...



