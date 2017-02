Deutsche Telekom hebt den Zeigefinger!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom hat mit ihrer Warnung vor Internetkriminalität in der letzten Woche für Neuigkeiten gesorgt! Doch nun stellt sich die Frage, wie groß ist die Gefahr wirklich?

Cyberkriminalität im Kommen! Thomas Tschersisch, Leiter von Group Security Services der Deutschen Telekom, sagte zur wachsenden Gefahr der Cyberkriminalität: „Wir sehen gerade mal die Spitze der Spitze – und was noch kommen wird, wird gewaltig sein“. Er ist sich sicher, dass in diesem Jahr keine Entspannung in Sicht sei.

Chance für T-Systems! So echt die Gefahr aus dem Internet auch ist, genau dies könnte für die Telekom-Tochter T-Systems eine Möglichkeit sein, gutes Geld zu verdienen. Schließlich bietet das Unternehmen Lösungen zur Cyber-Kriminalitätsabwehr an.

Viren, Betrug und Identitätsdiebstahl! Das sind die häufigsten Probleme im Bereich der Internetkriminalität. Besonders gefährlich seien auch die sogenannten DDoS-Angriffe, also Distributed Denial-of-Service-Attacken, die zum Ausfall von Webseiten und ganzer Netzinfrastrukturen führen.

Cyber-Erpressung! Im privaten Bereich sei bereits jeder Zweite einmal Opfer von Cyber-Kriminalität gewesen und bei Unternehmen falle die Rate mit 93 % noch deutlich höher aus. Vor allem die Cyber-Erpressung ist weiter auf dem Vormarsch.

Kann die Deutsche Telekom ihre eigenen Produkte schützen und vielleicht sogar durch T-Systems von dem Problem profitieren? Wir halten Sie auf dem laufenden.

