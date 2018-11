Deutsche Telekom hebt Prognosen nach starkem dritten Quartal erneut an

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom wird vor allem dank ihres florierenden US-Geschäfts erneut zuversichtlicher.



Der Konzern rechnet beim operativen Ergebnis im Gesamtjahr nun mit rund 0,2 Milliarden Euro mehr als bisher, wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte. Es ist die dritte Prognoseerhöhung für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in diesem Jahr, das nun auf Basis der Wechselkurse von vergangenem Jahr 23,6 Milliarden Euro erreichen soll. Die US-Mobilfunktochter T-Mobile US hatte zuvor die eigene Prognose bereits angehoben.

Die Telekom erwartet nun auch bei der Entwicklung des Barmittelzuflusses aus dem laufenden Geschäft mit rund 6,3 Milliarden Euro 100 Millionen Euro mehr. An den sogenannten Free Cashflow haben die Bonner ihre Dividendenzahlung gekoppelt.

"Es geht in allen Bereichen des Konzerns bergauf", sagte Telekom-Chef Tim Höttges. Auch in Deutschland, Europa und bei T-Systems verdiente das Unternehmen besser als ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal konzernweit um 4,7 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 8,5 Prozent auf 6,21 Milliarden Euro. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn bei 1,11 Milliarden Euro auf mehr als das Doppelte. Im Vorjahr hatten Sondereffekte den Überschuss deutlich geschmälert./men/mis