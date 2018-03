Deutsche Telekom geht in die Offensive!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Telekom geht gegenüber Verdi in die Offensive: Wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte, habe man für die etwa 55.000 Tarifbeschäftigten der Telekom Deutschland, der Deutschen Telekom IT sowie der Konzernzentrale ein Angebot unterbreitet.

Das Telekom-Angebot

Die Offerte: Für Telekom Deutschland und die Konzernzentrale sollen die Gehälter der betroffenen Mitarbeiter zum 1. Juli des laufenden Jahres um 2 Prozent steigen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.