Deutsche Telekom: Ein ganz wichtiges Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

für die Deutsche Telekom begann der Handel in dieser Woche höchst erfreulich. Die Aktie überwand die Barriere in Höhe von 15 Euro, die zuvor als möglicherweise massive Kursbremse angesehen worden war. Jetzt, so die charttechnischen Spezialisten, habe der Wert durchaus die Chance auf einen Ausbruch nach oben. Dabei müssten zuvor noch zwei Hürden beiseite geschafft werden. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht in einem Seitwärtstrend, der offenbar schwierig zu überwinden ist. So jedenfalls ist der Eindruck, den die Chartanalysten von der ehemaligen Kultaktie gewonnen haben. 15 Euro sind dabei eine wichtige Ober- und Untergrenze gewesen. Nach der nunmehr erfolgten Rückeroberung von 15 Euro kann es rasch auf 15,50 Euro zugehen sowie dann auch auf 16 Euro, eine massive Barriere auf dem Weg nach oben. Gelingt dies, dann hat die Aktie sogar Raum für einen weiteren Gewinn von 2 Euro. Bei 18,03 Euro verläuft das bisherige 15-Jahres-Hoch vom 23. Mai 2017. Bis dahin habe der Wert ein Potenzial von 20 %, heißt es.

Nach unten hin sollte zudem das 1-Jahres-Tief bei 14,74 Euro vom 22. November 2017 schützen, so die Hoffnung der Chartanalysten. Insgesamt bleibt das Bild trotz fehlender wirtschaftlicher Nachrichten positiv.

Technische Analysten: Vorsicht!

Vorsichtiger sind indes die technischen Analysten. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen nach unten gerichtet. Der Wert ist mit 5,6 % Abstand zur 200-Tage-Linie im Abwärtstrend. Dies gilt als Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.