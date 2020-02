Deutsche Telekom: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Das Rheinland feiert am heutigen Montag Rosenmontag – und die Deutsche Telekom feiert mit. Nicht an der Börse, dort gaben die Papiere des Telekommunikations-Unternehmens zur Eröffnung der Börsenwoche mehr als zwei Prozent ab auf zwischenzeitlich nur noch 16,02 Euro. Das Wochenplus bei der Telekom-Aktie ist damit auf nur noch rund drei Prozent zusammengeschmolzen. Doch an anderer Stelle gab es zumindest für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



