Deutsche Telekom entscheidet sich für Radiflow als strategischen Partner zur Sicherung von Industrieanlagen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Deutsche Telekom gab Anfang dieser Woche auf der Cebitbekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Radiflow eingegangen ist, umauf dem Gebiet der Sicherung von Industrieanlagen zu kooperieren.Radiflow wurde von T-Systems, einer Tochtergesellschaft der DeutschenTelekom, nach einer gründlichen Bewertung vonICS/SCADA-Sicherheitsanbietern ausgewählt.Der Schritt der Deutschen Telekom zur Expansion in den Bereich derSicherung des industriellen Internet der Dinge (Industrial Internetof Things, IIoT) ist die Folge der zunehmenden Wichtigkeit derSicherung industrieller Systeme und kritischer Infrastrukturen, dadiese zunehmend miteinander verbunden werden.Telekom Security, ein neuer Geschäftsbereich innerhalb derDeutschen Telekom, bietet jetzt Industrial Network Protect Pro (INPP)an, eine verteilte Firewall für Industrienetzwerke basierend auf demPortfolio von Radiflow. Mit INPP können Unternehmen ihre Netzwerke ingeschützte Zonen unterteilen und dann den Datenfluss zwischen diesenZonen überwachen und kontrollieren. Die sicheren Gateways vonRadiflow wurden insbesondere für entfernte Standorte optimiert, andenen sie sowohl als verteilte Angriffserkennungssensoren für ihrzentrales Industrial IDS (iSID) dienen als auch alsZugriffsschutzmechanismen."Wir fühlen uns geehrt, mit Telekom Security zu kooperieren undfreuen uns, dass wir die Deutsche Telekom vom Wert unsererinnovativen, erstklassigen Technologie zum Schutz vonIndustrienetzwerken überzeugen konnten", sagte Ilan Barda, CEO vonRadiflow.Dirk Backofen, Leiter der Telekom Security, fügte hinzu: "Radiflowermöglicht den Kunden von Telekom Security, ihre Nutzung digitalerInfrastruktur in ihren Industrieanwendungen zu erweitern undgleichzeitig betriebliche Stabilität zu gewährleisten. Aufgrund desFachwissens von Radiflow ermöglicht die strategische PartnerschaftTelekom Security, eine reife, praxiserprobte Lösung anzubieten."Über RadiflowRadiflow ist ein führender Anbieter von Cybersicherheit fürkritische Infrastruktur-Netzwerke. Die Lösung von Radiflow bietetBetreibern Sichtbarkeit und Kontrolle über ihr OT-Netzwerk;einschließlich nicht-intrusiver Industrial IDS zur Überwachung vonNetzwerken in Echtzeit und Security-Gateways zur Sicherung desZugriffs auf Geräte in kritischen Zonen.Radiflow wurde 2010 als Teil der RAD-Group gegründet, einerUnternehmensgruppe von ICT-Anbietern mit einem Jahresumsatz von mehrals einer Milliarde Dollar. Radiflow hat seit 2012 mehr als 10.000Systeme verkauft, die von großen Einrichtungen weltweit genutzt undvon führenden Forschungslaboren in den USA validiert werden.Pressekontakt:Amit SlutzkyAmit_s@radiflow.comTel.: +972-507547607Original-Content von: Radiflow, übermittelt durch news aktuell