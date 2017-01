Deutsche Telekom: Ein echter Glücksfall!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

lange Zeit suchte die Telekom vergeblich nach einem Käufer für die damals kriselnde Tochter T-Mobile US. Heute werden alle Beteiligten froh sein, dass die Tochter im eigenen Besitz geblieben ist. Denn im Jahr 2016 erreichte das Unternehmen schwindelerregende Wachstumsraten und konnte mehr neue Kunden begrüßen als die Konkurrenz rund um Verizon und AT&T. Möglich war das vor allem durch ungewöhnliche Angebote, die auf viel Gegenliebe stoßen. T-Mobile US ist momentan einer der hauptsächlichen Antreiber der Telekom und sorgt dafür, dass weiterhin mit einem bereinigten EBITDA von 21,2 Milliarden Euro gerechnet wird.

Besinnung auf Kernkompetenzen?

Der Erfolg der Tochter mag auch ein Grund dafür sein, dass die Telekom sich mehr und mehr auf ihre Kernkompetenz beschränkt und alte Zöpfe abschneidet. 2016 kam etwa T-Online unter den Hammer, aktuell wurde der Ausstieg aus Tolino verkündigt. Während derartige Projekte zwar Gewinne abwerfen, können sie mit den Dienstleistungen der Telekommunikation in mehr als einem Dutzend Ländern nicht mithalten. Die Herausforderungen steigen in diesem Bereich aber stetig an, ohne einen großflächigen Netzausbau lässt sich nicht gegen die starke Konkurrenz bestehen. Vor diesem Hintergrund dürfte die Strategie der Telekom derzeit nicht ganz verkehrt sein.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse