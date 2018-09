Deutsche Telekom bewirkt wichtige Fortschritte in der Demenzforschung

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Bonn (ots) -- Grundlagenstudie auf Basis von Daten aus dem Spiel "Sea HeroQuest" liefert wertvolle Erkenntnisse für die Demenzforschung- Materieller Wohlstand und Grad der Gleichstellung wirken sichauf das räumliche Orientierungsvermögen aus- Telekom ermöglicht Wissenschaftlern aus aller Welt einecloudbasierte Big Data-AnalyseMit ihrer Initiative "Game for Good" und dem mobilen Spiel "SeaHero Quest" bewirkt die Deutsche Telekom wichtige Fortschritte in derglobalen Demenzforschung. Das zeigt eine aktuelle Grundlagenstudie,die vom University College London (UCL) und der Universität von EastAnglia (UEA) heute in der Fachzeitschrift "Current Biology"veröffentlicht wird. Es ist die erste wissenschaftliche Publikationüber Erkenntnisse aus der von der Deutschen Telekom initiiertenInitiative "Game for Good". Dabei wurden mit Hilfe eines mobilenSpiels Normdaten über die räumliche Orientierung gewonnen. Das Spiel"Sea Hero Quest" wurde seit der Veröffentlichung im Mai 2016 weltweitüber vier Millionen Mal heruntergeladen.Für die Grundlagenstudie zogen die Wissenschaftler anonyme Datenvon mehr als einer halben Million Menschen aus 57 Ländern heran. Siewerteten die Daten von Spielern aus Ländern mit mindestens 500Teilnehmern aus, die ihr Alter, ihr Geschlecht und ihre Nationalitätfreiwillig angegeben hatten. Aus der Studie konnten folgendewichtigen Erkenntnisse gewonnen werden:- Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen dem räumlichenOrientierungsvermögen und dem materiellen Wohlstand derBevölkerung in einem Land. In den skandinavischen Ländern sowiein Nordamerika, Australien und Neuseeland erzielen die Spielerdie besten Ergebnisse, während die Bewohner Indiens, Ägyptensund des Iraks schlechter abschneiden.- Männer erzielen durchschnittlich bessere Ergebnisse als Frauen,der Unterschied in der Leistung beider Geschlechter schrumpftallerdings in den Ländern, in denen die Gleichstellung derGeschlechter weiter fortgeschritten ist.- Die räumliche Orientierung verschlechtert sich ab dem frühenErwachsenenalter. Diese Entwicklung setzt sich ein Leben langfort."Wir haben festgestellt, dass sich das Lebensumfeld auf dasräumliche Orientierungsvermögen auswirkt", erklärt der Hauptautor derStudie, Dr. Hugo Spiers vom Univesity College London. "Wir werden dieDaten weiter analysieren und hoffen, dann noch besser zu verstehen,warum Menschen in bestimmten Ländern unterschiedlich gut bei denNavigationsaufgaben abschneiden."~ ~Meßmethoden zur frühzeitigenDiagnose~ ~Die Autoren der Studie wollen die durch die Telekomerhobenen Crowd-Sourcing-Daten außerdem nutzen, um einfache undglobal einsetzbare Messmethoden für die Medizin zu entwickeln. Mitden bisher und aktuell eingesetzten Demenztests lassen sich dieAnfangssymptome räumlicher Desorientierung nicht effektiv genuguntersuchen. Die Wissenschaftler planen daher, eine adaptierteVersion des Spiels Sea Hero Quest als Screening-Instrument zurDiagnose zu veröffentlichen. Der Einsatz des Spiels sei auch denkbarbei der Überwachung des Krankheitsverlaufs und alsVergleichsinstrument der Ergebnisse klinischer Versuche.Die Deutsche Telekom stellt die anonymen Daten nun auch weiterenWissenschaftlern für Forschungszwecke zur Verfügung. Damit sollenüber den Bereich der Demenz hinaus Erkenntnisgewinne im breiterenKontext der neurowissenschaftlichen Forschung gefördert werden. DerZugriff auf die Daten erfolgt über ein speziell entwickeltes,sicheres Webportal, das eine cloudbasierte Big Data-Analyseermöglicht. Alle Daten werden sicher und anonym über dieAppAgile-Plattform der T-Systems übermittelt. Die Cloud als digitalerSpeicher bildet dabei das Fundament für Aufnahme, Ordnung undVerständnis der komplexen Datenbestände."Mit Sea Hero Quest haben wir erneut verdeutlichen können, wieleistungsfähig und gesellschaftlich relevant Datenerhebungen überdigitale Anwendungen sein können", sagt Telekom-MarkenchefHans-Christian Schwingen. "Unsere Initiative ermöglichtWissenschaftlern auf der ganzen Welt die anonymen Daten für ihrewertvollen Forschungsarbeiten zu nutzen. Damit bringen wir dieForschung zu einer der drängendsten Gesundheitsfragen unserer Zeiteinen großen Schritt voran." Der Markenkern der Telekom "Erleben, wasverbindet." mit der Idee des Teilens sei dabei Motor der Initiative:Durch Fortschritte in der Demenzforschung Patienten zu ermöglichen,möglichst lange ihre Erlebnisse und Erinnerungen mit Angehörigen undFreunden teilen zu können.Prof. Dr. Stephan A. Brandt, Stellvertretender Direktor der Klinikfür Neurologie, Charité Berlin, sieht in dem von der Telekominitiierten Projekt einen großen Mehrwert für die Wissenschaft:"Die Ermittlung von länderübergreifenden Normdaten zur räumlichenOrientierung sind von großer Bedeutung für die Demenzforschung. Diegesammelten Daten helfen Wissenschaftlern, Altern und Demenz besserzu verstehen. Das ist die Voraussetzung für die Entwicklung vonVerfahren zur Diagnostik und Prävention. Die Initiative derTelekom liefert ein positives Beispiel dafür, wieCloud-Anwendungen sinnvoll für den medizinischen Fortschritt genutztwerden können."Game for Good mit dem Spiel Sea Hero Quest ist eine Initiative derDeutschen Telekom. Die Studie wurde von Wissenschaftlern desUniversity College London, der Universität von East Anglia, derMcGill University, der Bournemouth University, der ETH Zürich und derUniversität von Northumbria durchgeführt und von Alzheimer's ResearchUK gefördert.Sea Hero Quest wurde vom Spieleentwickler Glitchers konzipiert.Auf dem Smartphone oder Tablet müssen eine Reihe von Orientierungs-und Navigationsaufgaben durchgeführt werden. Dazu schlüpfen dieSpieler in die Rolle eines Seefahrers, der sich in unterschiedlichenSzenarien immer wieder neu orientieren muss. Wer über einen gutenOrientierungssinn verfügt, löst die gestellten Aufgaben schneller.Einordnung der ErgebnisseDass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf mit derLeistungsfähigkeit in Zusammenhang steht, könnte nach Ansicht derWissenschaftler eine Folge der mit Wohlstand einhergehenden FaktorenBildung, Gesundheit und Mobilität sein. Bei der Analysekonzentrierten sie sich auf das BIP, weil es eine für alle Länderverfügbare Standardmessgröße ist. Eine mögliche Erklärung derWissenschaftler für das gute Abschneiden einzelner Länder: In dünnerbesiedelten Ländern wie Finnland, Dänemark und Norwegen oderNeuseeland, Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien legenMenschen vermehrt längere Distanzen zurück. Hierbei werden Raumsinnund Navigationsvermögen stärker gefördert.Der Vergleich der Länderergebnisse auf Grundlage desGender-Gap-Index des Weltwirtschaftsforums zeigt: Frauen schneideninsbesondere in den Ländern schlechter ab, in denen dergesellschaftliche Unterschied zwischen den Geschlechtern größer ist.Aus Sicht der Wissenschaftler legen die Ergebnisse nahe, dass dieUnterschiede im Hinblick auf kognitive Fähigkeiten nichtfestgeschrieben sind. Original-Content von: Deutsche Telekom AG, übermittelt durch news aktuell