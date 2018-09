Deutsche Telekom: Zusammenarbeit mit der Bundeswehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Das könnte eine lohnende Zusammenarbeit werden: Am Dienstag kündigte die Deutsche Telekom an, zukünftig beim Thema Cyberabwehr mit der deutschen Bundeswehr enger zusammenarbeiten zu wollen. Dies sei an Dienstag im „Cyber Defense- und Security Operation-Center“ der Deutschen Telekom in Bonn vereinbart werden. Der Name des Ortes passt also schon einmal. Konkret soll es u.a. um eine gemeinsame Ausbildung von IT-Sicherheits-Experten gehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.