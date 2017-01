Deutsche Telekom: Die Zeichen stehen gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Aktie des Bonner Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom befindet sich seit Mitte November auf dem Weg nach oben. Anfang Dezember konnte die 200-Tage-Linie nach oben durchkreuzt werden, wodurch ein weiteres Kaufsignal ausgelöst wurde.

Mittlerweile stehen Kursgewinne von rund 16 Prozent zu Buche, die dem Papier ein neues 12-Monats-Hoch bescheren. Die nächsten Widerstände lauern nun im Bereich von 17,50 Euro. Sollte die Aktie auch diese Hürden knacken, wäre der Weg nach oben frei.

T-Mobile US gibt weiter Gas

Zum Erfolgstreiber hat sich die lange Zeit verschmähte US-Tochter T-Mobile US entwickelt. Dank einer milliardenschweren Finanzspritze der Muttergesellschaft und erfolgreicher Marketingkampagnen ist T-Mobile US inzwischen zum drittgrößten Mobilfunkanbieter in den USA aufgestiegen. Dabei wächst das Unternehmen stärker als die Konkurrenz und pirscht sich somit mehr und mehr an die beiden Marktführer Verizon und AT&T heran. Wie T-Mobile-Chef John Legere mitteilte, konnten 2016 abermals mehr als 8 Mio. neue Kunden hinzugewonnen werden. Es war das dritte Jahr in Folge mit einer derart hohen Neukundenakquise. Darunter befinden sich vorläufigen Zahlen zufolge 4,1 Mio. Vertragskunden. Insgesamt zählte T-Mobile US per Ende 2016 71,5 Mio. Kunden. Wegen des rasanten Kundenwachstums hatte der US-Ableger der Deutschen Telekom zuletzt einen Gewinn über den Erwartungen ausgewiesen.

