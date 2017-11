Deutsche Telekom: Vor den Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

bei der Deutschen Telekom ist der 9. November (= Donnerstag) wichtig: Denn dann steht beim Unternehmen planmäßig die Veröffentlichung der Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2017 an. Praktischerweise hat die Telekom selbst die Analystenschätzungen zu den anstehenden Quartalszahlen zusammengetragen und diese in einer Tabelle übersichtlich aufbereitet. Da wird dann die jeweils höchste und niedrigste Schätzung sowie der Durchschnitt angegeben. Das ist praktisch, denn so lässt sich am Donnerstag schnell einordnen, ob die „Konsensschätzung“ im Hinblick auf die Zahlen erreicht wird.

Deutsche Telekom: Zahlen stehen am 9. November an

Lange Rede kurzer Sinn – wie sieht nun also der Durchschnitt der Analystenschätzungen im Hinblick auf die Eckdaten aus? So: In der Tabelle unter „Average“ findet sich für den Quartalsumsatz der Wert 18,397 Mrd. Euro für den Konzern. Der Durchschnitt der Prognosen für das angepasste Ebitda (Ebitda = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) liegt demnach bei 5,588 Mrd. Euro. Davon sollen 2,131 Mrd. Euro in Deutschland und 2,258 Mrd. Euro in den USA erzielt werden. Die tatsächlichen Zahlen können dann am Donnerstag an diesen Schätzungen = „Erwartungen“ gemessen werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.